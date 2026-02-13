3 kiểu tóc khiến chị em già đi chục tuổi

Theo nhà tạo mẫu tóc Hàn Quốc Cha Hong, giám đốc sáng tạo tại salon CHAHONG ARDOR, phụ nữ thường chú ý đến màu nhuộm nhưng lại bỏ qua phom tóc. Bà cho biết chỉ cần sai độ phồng, độ dài hoặc hướng uốn, khuôn mặt có thể trông mệt mỏi hơn 5 đến 10 tuổi dù da vẫn còn căng.

Dưới đây là ba kiểu tóc rất quen thuộc với phụ nữ Việt nhưng lại dễ khiến gương mặt kém tươi trẻ.

Tóc uốn xoăn lọn nhỏ, phồng từ đỉnh đầu

Đặc điểm nhận diện là lọn xoăn rất chặt, tóc xù và phồng từ sát chân tóc. Khi nhìn trực diện, phần tóc phía trên đầu nở nhiều hơn hai bên má. Kiểu này khiến da trông xỉn, gương mặt nặng và dễ tạo cảm giác già hơn tuổi thật.

Kiểu uốn xoăn lọn nhỏ từng rất phổ biến ở salon vì giúp tóc dày hơn. Tuy nhiên Cha Hong cho biết đây là kiểu khiến khuôn mặt nhanh già nhất. Những lọn xoăn quá chặt làm ánh sáng bị tán xạ, tóc nhìn khô và xốp, khiến da trông sạm đi. Khi phần đỉnh đầu bị làm phồng quá cao, tỷ lệ gương mặt thay đổi. Trán ngắn lại, má nặng nề hơn, đặc biệt với phụ nữ châu Á vốn có cấu trúc xương hàm mềm.

Chuyên gia khuyên nếu muốn uốn, nên chọn sóng lớn hoặc sóng lơi, phần thân tóc mềm và rơi tự nhiên. Độ cong nên bắt đầu từ ngang gò má trở xuống để khuôn mặt thanh thoát.

Tóc bob ngang cằm, cắt bằng và ôm sát

Đường cắt thẳng ngang cằm là dấu hiệu rõ nhất. Tóc gần như không có tầng lớp, không có độ bay. Khi quay nghiêng sẽ thấy phần đuôi tóc chạm đúng vị trí xương hàm, làm lộ nọng cằm và rãnh cười.

Tóc bob là kiểu tóc được phụ nữ công sở Việt Nam yêu thích vì gọn gàng. Tuy nhiên phiên bản bob cắt bằng, dài đúng ngang cằm lại dễ làm lộ dấu hiệu tuổi tác. Theo Cha Hong, chiều dài ngang cằm trùng với vùng da dễ chảy xệ nhất. Khi tóc ôm sát, mọi chú ý dồn vào nếp gấp ở khóe miệng và đường viền hàm. Đường cắt thẳng cũng tạo cảm giác nặng nề và cứng.

Với phụ nữ ngoài 30 tuổi, kiểu này làm gương mặt vuông hơn và cổ ngắn lại. Giải pháp là cắt bob dài qua cằm khoảng 3 - 5 cm, thêm layer mỏng ở đuôi để tóc chuyển động mềm. Chỉ cần có độ bay nhẹ, gương mặt sẽ sáng và trẻ hơn rõ rệt.

Tóc dài thẳng đen, rẽ ngôi giữa ép sát da đầu

Phần chân tóc xẹp, ngôi chia chính giữa trán và tóc rơi thẳng hai bên má. Kiểu này thường làm lộ bọng mắt, má hóp và rãnh mũi má rõ hơn, đặc biệt dưới ánh sáng tự nhiên.

Nhiều người nghĩ tóc dài sẽ giúp trẻ trung, nhưng điều này chỉ đúng khi tóc có độ phồng. Tóc thẳng ép sát da đầu, rẽ ngôi giữa lại khiến khuôn mặt lộ toàn bộ khuyết điểm. Cha Hong giải thích khi chân tóc xẹp, vùng thái dương trông lõm hơn, khiến gương mặt thiếu sức sống. Đường rẽ ngôi giữa còn làm nổi bọng mắt và rãnh mũi má. Màu đen tuyền cũng tạo độ tương phản mạnh, da nhìn xỉn.

Chuyên gia gợi ý chuyển sang ngôi lệch nhẹ, uốn cụp phần đuôi hoặc tạo phồng chân tóc. Chỉ cần thay đổi phần mái, khuôn mặt có thể trông trẻ hơn vài tuổi mà không cần cắt ngắn.

Theo Cha Hong, điều quan trọng không phải là cắt ngắn hay để dài mà là chuyển động của tóc. Mái tóc có độ mềm, độ rơi tự nhiên và ôm theo cấu trúc xương mặt luôn khiến phụ nữ trông tươi tắn hơn bất kỳ phương pháp trang điểm nào.