Rihanna sinh con thứ ba

Trên Instagram ngày 25/9, Rihanna đăng ảnh bế thiên thần mới chào đời kèm dòng chú thích: "Rocki Irish Mayers, 13/9/2025".

Rihanna khoe ảnh con gái.

Em bé mặc bộ đồ màu hồng nhạt, xỏ đôi tất đính ren hồng. Trong khi đó, Rihanna đeo chiếc nhẫn vàng khắc chữ "Mẹ" vào dịp đặc biệt này.

Rocki là con gái đầu tiên của Rihanna và Rocky. Cặp sao đã có hai con trai là RZA ba tuổi và Riot hai tuổi. Trước đó, trong cuộc trò chuyện trên thảm đỏ ra mắt phim Xì Trum hồi tháng 7, Rocky không tiết lộ giới tính em bé nhưng cho biết anh mong chờ con thứ ba sẽ là một bé gái.

Rihanna bên hai con trai tại lễ ra mắt phim 'Xì Trum' vào tháng 7. Ảnh: FilmMagic

Về việc đặt tên cho con, Rihanna khẳng định: "Tên các bé sẽ luôn bắt đầu bằng chữ R (giống tên bố mẹ). Đó là điều duy nhất mà tôi và Rocky không bao giờ bàn cãi".

Rihanna và rapper Mỹ cùng tuổi hẹn hò từ năm 2020 sau thời gian dài là bạn bè thân thiết. Cặp sao từng nhiều lần hợp tác trong âm nhạc và xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn. Ngoài âm nhạc, cả hai có chung niềm đam mê thời trang. Từ khi công khai hẹn hò, Rihanna và Rocky thường xuyên thể hiện sự gắn bó, đồng hành trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Rihanna và A$AP Rocky đồng hành trong nhiều sự kiện. Ảnh: ZUMAPRESS

Rihanna, tên đầy đủ là Robyn Rihanna Fenty, sinh ngày 20/2/1988 tại Barbados, là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và doanh nhân nổi tiếng toàn cầu. Cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 2005 và nhanh chóng gặt hái thành công với loạt hit như Umbrella, Diamonds, We Found Love... Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cô là nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Fenty Beauty và nội y Savage X Fenty. Ca sĩ hiện có khối tài sản một tỷ USD, theo thống kê của tạp chí Forbes năm 2025.