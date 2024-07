Kho túi vintage quý hiếm của Rihanna

Biểu tượng thời trang Rihanna xách túi Columbus của Dior tại buổi trình diễn của A$AP Rocky hồi tháng 6. Ảnh: SplashNews

Giống nhiều "tín đồ" của làng mốt, ca sĩ có thú sưu tầm đồ vintage của những hãng xa xỉ để khẳng định đẳng cấp. Người đẹp sở hữu bộ sưu tập mẫu túi cổ điển hiếm của Dior. Nhờ Rihanna, chiếc Columbus có số lượt tìm kiếm tăng gấp đôi trên nền tảng mua sắm đồ cũ Vestiaire Collective trong nửa đầu năm nay. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2002 do John Galliano thực hiện.

Cô còn có túi yên ngựa họa tiết rằn ri, túi bowling của Dior ra đời đầu thập niên 2000. Ảnh: Gotham

Những chiếc túi Gucci dưới thời Tom Ford được Rihanna yêu thích. Tháng 2/2022, ca sĩ đến Tuần thời trang Milan với túi Gucci monogram vintage, phom nhỏ vừa đủ cầm tay, đính đá, phối váy đồng thương hiệu và áo khoác lông thú. Ảnh: GC Images

Cùng năm, giọng ca Barbados nổi bật trên đường phố New York cùng túi Gucci Horsebit vintage đỏ ra đời thập niên 1990. Ảnh: Backgrid

Cô còn sưu tầm túi Gucci họa tiết da trăn thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 1996, mua từ nhà lưu trữ Lab2022. Ảnh: Backgrid

Rihanna xuống phố hồi tháng 7/2021 với túi nhung đen họa tiết monogram được Tom Ford giới thiệu ở thập niên 1990. Ảnh: Gotham

Ngoài Gucci và Dior, Rihanna yêu thích các thiết kế vintage của Louis Vuitton. Tại UEFA Champions League năm 2019, cô gây chú ý với túi hình trái bóng của nhà mốt Pháp. Thiết kế thuộc phiên bản giới hạn, được sản xuất để kỷ niệm World Cup 1998, phần thân túi có thể bơm khí phồng. Ảnh: W Magazine

Ca sĩ còn mua một số mẫu túi ra đời đầu thập niên 2000 của Louis Vuitton, trong đó có chiếc Louis Vuitton X Stephen Sprouse Alma phong cách graffiti, điểm xuyết monogram đặc trưng của thương hiệu.

Theo Vogue, bộ sưu tập túi xách Fendi cổ điển của Rihanna cũng ấn tượng. Cô từng cầm chiếc Baguette màu nâu, da trăn khi vui chơi ở bãi biển Miami tháng 12/2022. Diện váy đen, cô tạo điểm nhấn màu sắc bằng bộ móng tay đỏ và phấn mắt xanh lấy cảm hứng từ những năm 1990. Ảnh: Gotham

Tháng 3/2022, người đẹp bổ sung chiếc Fendi Squirrel Spy bằng nhung vào bộ sưu tập túi xách quý hiếm. Vogue nhận xét mẫu túi thuộc phiên bản giới hạn và khó săn, có tiền chưa chắc mua được. Ca sĩ kết hợp túi với áo hoodie Awake, váy mini Attico và giày cao gót Amina Muaddi. Ảnh: GC Images

Rihanna, 36 tuổi, sinh tại Barbados, thuộc nhóm ca sĩ có doanh thu cao nhất thế giới với hơn 250 triệu bản thu được bán ra. Cô từng đoạt chín giải Grammy, 13 giải American Music, 12 giải Billboard Music và giữ sáu kỷ lục Guinness. Những bản hit của cô gồm Umbrella, Diamonds, Only Girl, Bitch Better Have My Money. Cô và A$AP Rocky có con trai đầu lòng hồi tháng 5/2022 và con thứ hai đầu tháng 8. Theo Forbes, ngôi sao là tỷ phú tự thân trẻ nhất tại Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]