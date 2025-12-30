Nữ sinh quê Gia Lai gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Nguyễn Phương Hồng Thắm là 1 trong 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025. Cô sinh 2004, đến từ Gia Lai (Bình Định cũ).

Hình ảnh cuốn hút của Hồng Thắm trong đêm thi thời trang tại khuôn khổ cuộc thi cách đây không lâu. Sau đó, cô từng lọt Top Model by Fan Vote.

Hồng Thắm là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM. Trước khi đến với Miss World Vietnam 2025, Hồng Thắm từng giành Hoa khôi của Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM vào những ngày cuối tháng 12/2024.

Hồng Thắm chia sẻ, cô từng là một cô gái hướng nội, ngại đám đông vì luôn lo sợ rằng mình chưa đủ khả năng. Đến năm 2024, cô đã dũng cảm bật "công tắc" của bản thân và bước ra ánh đèn sân khấu. Khoảnh khắc được xướng tên trở thành Hoa khôi Miss UEF 2024 đã giúp cô hiểu rằng vẻ đẹp thật sự của một cô gái bắt đầu từ sự can đảm và niềm tin vào chính mình.

"Giờ đây, tôi muốn mang câu chuyện đó đến hành trình Miss World Vietnam 2025, với mong muốn truyền cảm hứng cho những cô gái vẫn còn nghi ngờ về giá trị của mình: Sự tự tin chính là chiếc vương miện quý giá nhất mà mỗi cô gái xứng đáng được đội lên đầu", Hồng Thắm chia sẻ.

Nhan sắc đời thường của người đẹp Gia Lai.

Hiện tại, top 50 Miss World Vietnam 2025 đã bước qua phần thi phụ Người đẹp Thời trang. Sắp tới, các thí sinh tiếp tục với các phần thi Người đẹp Tài năng, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Biển… Người chiến thắng Miss World Vietnam 2025 sẽ kế nhiệm Hoa hậu Ý Nhi, đồng thời trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần 74.