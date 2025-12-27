Người đẹp quê Hà Tĩnh vừa 'lội ngược dòng' tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Fanpage Miss World Vietnam vừa công bố Bùi Thu Thủy đang tạm nằm trong top 5 bảng xếp hạng Top Model by Fan Vote. Đáng chú ý, thí sinh Phạm Thị Huyền Trang đến từ Hà Tĩnh đã vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng này; trong khi Lê Hà Trang - nữ giảng viên đại học quê Thanh Hóa - vẫn trụ vững vị trí cao.

Theo BTC, thí sinh chiến thắng giải phụ "Top model by fan vote" sẽ được xuất hiện trên trang truyền thông quốc tế về hoa hậu lớn nhất thế giới Missosology & Sash Factor. Ngoài ra, top 3 hạng mục này còn nhận Ngôi sao Hy vọng - Nhân đôi điểm bình chọn trong chặng "Người đẹp được yêu thích nhất".

Phạm Thị Huyền Trang sinh năm 2000, đến từ Hà Tĩnh, sở hữu chiều cao 1m69. Cô tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương mại. Trong thời gian theo học tại Khoa Kinh tế – Luật, Trường Đại học Thương mại (Hà Nội), Huyền Trang từng xuất sắc giành quán quân cuộc thi The Face – Gương mặt sinh viên của khoa.

Sau khi tốt nghiệp, cô tiếp tục theo đuổi lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Hiện Huyền Trang là nhân viên ngân hàng ở Hà Nội.

Sở hữu gương mặt khả ái cùng tính cách nhẹ nhàng, ngọt ngào, cô để lại nhiều thiện cảm ngay từ vòng hồ sơ của Miss World Vietnam 2025.

Huyền Trang cùng với Trần Thị Kiều Anh là 2 thí sinh quê Hà Tĩnh đều gây ấn tượng và được chú ý tại Miss World Vietnam năm nay.

Hiện tại, top 50 Miss World Vietnam 2025 đã bước qua phần thi phụ Người đẹp Thời trang. Sắp tới, các thí sinh tiếp tục với các phần thi Người đẹp Tài năng, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Biển… Người chiến thắng Miss World Vietnam 2025 sẽ kế nhiệm Hoa hậu Ý Nhi, đồng thời trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần 74.