Chân dung người đẹp quê Thanh Hóa vừa lọt top 3 yêu thích nhất Miss World Vietnam 2025

Nguyễn Thị Thanh Thư mới đây đã lọt top 3 Người đẹp được yêu thích nhất Miss World Vietnam 2025.

Thanh Thư sinh năm 2003 đến từ Thanh Hóa. Cô tốt nghiệp Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong số 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025, Thanh Thư được cho là sở hữu chiều cao khiêm tốn - 1m68.

"Tôi luôn tin rằng vẻ đẹp thật sự của một người phụ nữ không nằm ở những gì người khác có thể nhìn thấy, mà ở những điều cô ấy hiểu được sau mỗi trải nghiệm, mỗi trang sách, mỗi lần vấp ngã và tự đứng dậy. Bởi chỉ khi trí tuệ được bồi đắp, vẻ đẹp mới có chiều sâu, và lòng nhân ái mới có gốc rễ bền vững. Chính vì vậy, tôi luôn coi việc học là một hành trình vô tận, không chỉ trong giảng đường, mà trong từng cuộc trò chuyện, từng chuyến đi, từng con người mà tôi gặp.... ".

"Đến với Miss World Vietnam 2025, tôi muốn lan tỏa niềm tin rằng tri thức không chỉ giúp phụ nữ nhìn xa hơn, mà còn nhìn sâu hơn để họ biết cách làm dịu thế giới bằng trí tuệ và lòng nhân hậu", Thanh Thư chia sẻ.

Hiện tại, top 50 Miss World Vietnam 2025 đã bước qua phần thi phụ Người đẹp Thời trang. Sắp tới, các thí sinh tiếp tục với các phần thi Người đẹp Tài năng, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Biển… Người chiến thắng Miss World Vietnam 2025 sẽ kế nhiệm Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, đồng thời trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần 74.