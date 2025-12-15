Nữ giảng viên đại học quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Lê Hà Trang sinh năm 2000 tại Thanh Hóa, hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Cựu sinh viên Trường đại học Kinh tế quốc dân (NEU) không chỉ ghi điểm tại Miss World Vietnam 2025 bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn gây ấn tượng bởi loạt thành tích ấn tượng.

Ứng viên Miss World Vietnam 2025 từng đạt học sinh giỏi 12 năm liên tiếp và từng là Chủ tịch Câu lạc bộ tiếng Anh của Trường THPT Đào Duy Từ, sở hữu chứng chỉ quốc tế ngoại khóa tại ISCA Singapore.

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tiếng Anh tại Trường đại học Kinh tế quốc dân, cô tiếp tục học lên thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dự án, rủi ro và tài chính tại Anh. Sau đó, Lê Hà Trang về nước và hiện giữ vai trò giảng viên môn Quản trị rủi ro thuộc khoa Kinh tế của Học viện Chính sách và Phát triển.

Ở tuổi 25, Lê Hà Trang nỗ lực phát triển bản thân theo hướng đa năng để trở thành người phụ nữ độc lập.

“Tôi đến đây với tinh thần chiến đấu hết mình và đây chắc chắn sẽ là một hành trình rất đẹp cho tuổi 25 của tôi", Lê Hà Trang chia sẻ.

Lê Hà Trang chia sẻ thêm cô đã sống trong những nguyên tắc và sự an toàn của bản thân nên đôi lúc bị giới hạn trong khuôn khổ nhất định. Vì vậy, khi đến với cuộc thi nhan sắc này, nữ giảng viên đại học mong muốn được bứt phá, học hỏi thêm nhiều điều mới.

“Ở cuộc thi này, tôi chọn bước ra khỏi khuôn khổ, mang theo câu chuyện của một người phụ nữ trẻ từng đối mặt áp lực, thử thách và những phút giây nghi ngờ bản thân để kiên trì phát triển như hôm nay. Như dòng sông cũng sẽ chảy ra biển lớn, tôi mong muốn truyền động lực cho mọi người bằng cách phá vỡ giới hạn, khám phá năng lực của bản thân”, Lê Hà Trang chia sẻ.

Mới đây nhất, Lê Hà Trang vượt qua 49 thí sinh để vươn lên top 1 Người đẹp được yêu thích nhất Miss World Vietnam 2025.