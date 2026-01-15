Thụy Vân 'lột xác' phong cách sau sinh hai con

Thụy Vân thực hiện bộ ảnh mới, ghi dấu hành trình mới của bản thân sau khi sinh con thứ hai. Á hậu cho biết không muốn bó mình trong hình ảnh an toàn mà mạnh mẽ, sắc nét và giàu năng lượng hơn. Ở tuổi 40, cô thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi có thể tự chủ mọi thứ và cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp.

Bà mẹ hai con tự tin khoe vẻ gợi cảm khi váy dáng vest, để lộ nội y lấp ló. Sự phá cách, nổi loạn nằm ở kiểu trang điểm ấn tượng sắc sảo và quần tất màu đối lập với trang phục.

Đây là phong cách khác biệt so với hình ảnh thanh lịch, nữ tính gắn bó với Thụy Vân suốt nhiều năm trước khi sinh con thứ hai.

MC cho biết cô lấy lại vóc dáng trước khi mang bầu lần hai nhờ áp dụng chế độ ăn uống ít dầu mỡ và tập thể dục đều đặn.

Cô được nhiều bạn bè, đồng nghiệp khen không có dấu hiệu sinh nở, ngày càng nhuận sắc.

Cùng với việc giảm cân, Thụy Vân đã trở lại công việc của một MC từ khi con gái được 3 tháng tuổi. Á hậu cho biết cô luôn tự đặt mình vào tâm thế của một người mới để có sự nghiêm túc và cầu thị cao nhất mỗi lần dẫn sự kiện quan trọng.

Thụy Vân sinh thường con gái thứ hai hồi tháng 8 tại một bệnh viện ở Hà Nội, tuy nhiên đến khi con cứng cáp, mới công bố với khán giả.

Sau sinh, á hậu dành thời gian ở cữ, chăm chút cho "tiểu công chúa". Đến khi bé được ba tháng, cô mới công bố tin vui đến khán giả. Thụy Vân thấy mãn nguyện với gia đình đủ nếp đủ tẻ.

Bên cạnh đó, cô vẫn giữ được sức hút với công việc MC, thường xuyên được mời dẫn các sự kiện lớn. Êkíp thực hiện: Nhiếp ảnh Lê Nguyên, Chuyên gia trang điểm Dung Ngốc Nghếch.

Trước đó, Thụy Vân thường xuất hiện với hình ảnh thanh lịch, kín đáo.

Thụy Vân sinh năm 1986, gắn bó công việc MC từ trước khi đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008. Nhiều năm nay, cô được biết tới với vai trò biên tập viên, MC truyền hình. Cô kết hôn với ông xã doanh nhân năm 2010 nhưng chưa bao giờ để lộ mặt chồng trước truyền thông. Họ hiện có hai con, một trai một gái.