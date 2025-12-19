5 cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025

Đêm thi Vietnam Beauty Fashion Fest XIII thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, 50 thí sinh đã trình diễn 7 bộ sưu tập và Ban giám khảo đã lựa chọn ra Top 5 đề cử cho danh hiệu Người đẹp Thời trang.

BTC công bố top 5 đề cử cho giải thưởng Người đẹp thời trang gồm: Nguyễn Đào Tuyên Dương, Nguyễn Lan Nhi, Huỳnh Bích Thoại, Ngô Thị Kiều Anh và Phan Phương Oanh.

Phan Phương Oanh (SBD 211)

Thí sinh Phan Phương Oanh (SBD 211) trình diễn thiết kế thanh lịch, chất liệu lụa bay bổng. Cô là người đẹp có kinh nghiệm sàn diễn, từng vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022.

Phan Phương Oanh sinh năm 2003, đến từ Hà Nội. Cô là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Người đẹp cao 1m72, số đo 3 vòng 81-60-87 cm. Phương Oanh là cựu Chủ tịch CLB nhảy PDP dance club, cùng đội đạt á quân 2019 và quán quân 2020 tại giải nhảy toàn quốc - Highschool best dance crew. Cô là thành viên câu lạc bộ MC và thời trang Đại học Ngoại thương.

Phương Oanh chia sẻ: "Đến với cuộc thi, tôi mong muốn thể hiện phiên bản toàn diện nhất, dù chưa hoàn hảo nhưng luôn không ngừng học hỏi và phát triển. Hành trình sắp tới sẽ là cơ hội để lan tỏa những giá trị mà tôi theo đuổi đó là sự kiên cường, tinh thần tự chủ, cùng khát vọng dám mơ lớn và dám hành động".

Nguyễn Đào Tuyên Dương (SBD 165)

Nguyễn Đào Tuyên Dương (SBD 165) không gây bất ngờ khi được xướng tên vào top 5 đề cử Người đẹp thời trang. Cô 23 tuổi, quê Gia Lai, cao 1m80, là thí sinh cao nhất cuộc thi năm nay.

"Top 5 Người đẹp thời trang - dấu mốc đầu tiên trên hành trình Miss World Vietnam 2025. Thật đáng nhớ, thật hạnh phúc và là động lực rất lớn cho chặng đường kế tiếp", Tuyên Dương chia sẻ.

Trước khi đến với Hoa hậu Thế giới Việt Nam, người đẹp quê Gia Lai hoạt động trong lĩnh vực người mẫu nên có kinh nghiệm trình diễn.

Ngô Thị Kiều Anh (SBD 193)

Thí sinh Ngô Thị Kiều Anh (SBD 193) trình diễn thiết kế độc đáo, kết hợp hai tông màu đen-trắng cổ điển.

Kiều Anh sinh năm 2004, đến từ Ninh Bình, là sinh viên chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế (Đại học Ngoại thương, Hà Nội). Cô từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam, được đánh giá tự tin trong giao tiếp và ứng xử.

Huỳnh Bích Thoại (SBD 117)

Huỳnh Bích Thoại (SBD 117) trình diễn thiết kế mang tinh thần năng động, trẻ trung. Cô gây ấn tượng với đôi chân dài, biểu cảm chuyên nghiệp.

Bích Thoại sinh năm 2005, đến từ Vĩnh Long. Cô chia sẻ khi đến với cuộc thi: "Tôi muốn sống một tuổi trẻ không nuối tiếc và đứng trên sân khấu với tất cả sự can đảm, chân thành mà tôi đã nỗ lực xây dựng".

Nguyễn Lan Nhi (SBD 367)

Nguyễn Lan Nhi (SBD 367) là một trong những thí sinh được xướng tên vào top 5 đề cử Người đẹp thời trang. Người đẹp 25 tuổi, quê Hà Nội, cao 1m75.

"Khép lại vòng thi khởi động đầu tiên của Miss World Vietnam 2025 với một kết quả đáng trân trọng, tiếp thêm động lực để em tiếp tục cố gắng", Lan Nhi chia sẻ.

Lan Nhi vào top 8 cuộc thi Nữ sinh viên thanh lịch Thủ đô, đoạt danh hiệu Người đẹp khả ái tại Hoa khôi Thanh lịch Việt Nam 2017.

Cô được đánh giá là một trong những thí sinh có kinh nghiệm thi sắc đẹp tại Miss World Vietnam 2025.