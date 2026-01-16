Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Phượng Chanel ở tuổi U50 sắc vóc vẫn căng tràn sức sống dù trải qua 2 lần sinh nở. Để có được vóc dáng săn chắc, Phượng Chanel rất chăm tập luyện thể thao, trước đây cô thường dành khoảng 1 tiếng để chạy bộ. Ngoài ra, cô dành 90 phút tập gym với cường độ cao mỗi ngày để có được vóc dáng săn chắc, thon gọn ở tuổi 46.

Không kể là đến phòng tập hay ở nhà, Phượng Chanel đều tuân thủ nghiêm ngặt thời khóa biểu tập luyện của mình. Cô luôn dành từ 60 - 90 phút mỗi ngày để rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe cũng như lấy lại vóc dáng săn chắc.

Ngoài những động tác tập chuyên sâu, Phượng Chanel còn tập một vài động tác cơ bản tập trung tối đa vào phần bụng và đùi để cải thiện vóc dáng cho mình. Đó là những động tác như bật nhảy, cadio không cần máy tập hay hướng dẫn của huấn luyện viên thể hình.

Nhờ việc siết cân giữ dáng tốt nên Phượng Chanel có vóc dáng đẹp và tự tin diện đồ. Ở đời thường, Phượng Chanel thường chọn những bộ đầm hở vai gợi cảm.

Có lúc cô mix áo màu xanh nhẹ nhàng cùng quần jeans ống suông khỏe khoắn và trẻ trung.

Lúc cô lại trở thành nàng thơ với thiết kế chân váy hoa tối màu cùng áo trắng "bánh bèo" cách điệu sexy.

Khi đến một sự kiện trang trọng, Phượng Chanel lại diện đầm xanh pastel thanh lịch mix đồng màu với túi xách.

Cô còn chọn váy suông có đai chiết eo vừa tinh tế nhưng vẫn thời trang phù hợp với nhiều hoàn cảnh.

Từ sau khi siết cân, giữ dáng, Phượng Chanel mặc đẹp và tinh tế hơn.