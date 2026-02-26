Loạt túi da cá sấu bạch tạng tiền tỷ của Đặng Thu Thảo

Tham dự một sự kiện, Đặng Thu Thảo chọn phong cách thanh lịch với đầm đen pha cổ trắng và giày cao gót đồng điệu. Lấp ló phía sau cô là tác phẩm Hermes Birkin da cá sấu bạch tạng xa xỉ.

Matte Niloticus Crocodile Himalaya Birkin là dòng túi đẳng cấp hàng đầu của nhà mốt Hermes, được làm từ da cá sấu mang gen đột biến albino ở sông Nile (Ai Cập). Ngoài nguyên liệu quý hiếm, món phụ kiện còn có giá trị bởi khâu chế tác vô cùng kỳ công. Tấm da cá sấu phải trải qua quá trình nhuộm phức tạp để tạo nên màu trắng ngà pha nâu, khắc họa hình ảnh đỉnh núi Himalaya phủ đầy tuyết.

Mẫu túi không đính kim cương hiện có giá hơn 150.000 USD (khoảng 4 tỷ đồng) tại Mỹ, theo Page Six. Trong khi đó, phiên bản cao cấp hơn của thiết kế này được nạm 245 viên kim cương, khóa bằng vàng trắng 18 carat. Cuối tháng 5/2017, nó được đấu giá ở Hong Kong và giúp sàn Christie's thu về 380.000 USD (khoảng 10 tỷ đồng), xác lập kỷ lục là chiếc túi đắt nhất từng được bán ra trên thế giới, theo AP.

Dự tiệc trà chiều hồi tháng 12/2023, Đặng Thu Thảo diện trang phục Louis Vuitton thanh lịch và tạo điểm nhấn bằng túi xách cùng hãng, dòng Capucines da cá sấu bạch tạng đắt đỏ.

Trước đó hai tháng, món phụ kiện cũng được nàng dâu hào môn phối cùng xiêm y đen trắng trên thảm đỏ.

Thiết kế Louis Vuitton Capucines Himalaya Crocodile Niloticus được chế tác thủ công tỉ mỉ, tiêu tốn khoảng 43.000 USD (hơn 1,1 tỷ đồng).

Vợ doanh nhân Trung Tín còn bổ sung mẫu túi da cá sấu bạch tạng từ nhà mốt Dior vào bộ sưu tập hàng hiệu xa xỉ. Cô kết hợp nó với đầm hồng xếp nếp nữ tính khi dự đám cưới rich kid Tiên Nguyễn tháng 12/2025.

Lady Dior Himalayan Crocodile Niloticus được rao khoảng 40.000 USD (hơn một tỷ đồng) trên 1stDibs, có thể tăng gấp đôi ở thị trường thứ cấp do số lượng sản xuất giới hạn.

Ngoài ra, Đặng Thu Thảo còn sắm nhiều mẫu Hermes Birkin và Kelly sang trọng - được xem như biểu tượng của giới thượng lưu.

Có giá hơn nửa tỷ đồng mỗi chiếc, Hermes Birkin thường được bà mẹ ba con chọn các gam trung tính, dễ phối đồ, kích thước vừa phải để tiện sử dụng trong nhiều bối cảnh.

Hermes Kelly cũng thường xuyên theo chân Đặng Thu Thảo trong các chuyến du lịch, dạo phố hay dự tiệc trà, sự kiện.

Người đẹp lên đồ năng động trên đường phố Seoul, Hàn Quốc tháng 9/2023 và đeo chiếc Hermes Kelly Padded khoảng 30.000 USD (gần 790 triệu đồng).