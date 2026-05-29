3 thói quen ngày hè dễ khiến da nhanh 'xuống cấp'

1. Sử dụng kem dưỡng ẩm quá đặc

Vào mùa hè, nhiệt độ cao cùng độ ẩm không khí tăng khiến da tiết dầu nhiều hơn bình thường. Những loại kem quá đặc, chứa hàm lượng tinh dầu cao hoặc tạo lớp màng bí dễ khiến lỗ chân lông bị bít tắc. Hệ quả là da mặt đổ dầu liên tục, dễ xuất hiện mụn ẩn và mụn viêm. Với người có làn da dầu hoặc hỗn hợp, tình trạng này càng rõ rệt hơn.

Ngoài ra, việc dùng kem quá dày còn khiến các bước dưỡng khác khó thẩm thấu, tạo cảm giác bí bách kéo dài, nhất là khi phải hoạt động ngoài trời hoặc ngồi điều hòa liên tục. Vào mùa hè, các chuyên gia khuyên ưu tiên sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ như gel, lotion hoặc cream-gel để vừa cấp ẩm vừa giúp da thông thoáng hơn.

Mùa hè nên ưu tiên các sản phẩm nhẹ, dễ thẩm thấu để hạn chế bít tắc lỗ chân lông, nhất là đối với người có làn da dầu, da dễ nổi mụn.

2. Chỉ thoa kem chống nắng vào buổi sáng

Nhiều người có thói quen bôi kem chống nắng trước khi ra khỏi nhà rồi giữ nguyên cả ngày, kể cả khi hoạt động ngoài trời nhiều giờ. Thực tế, kem chống nắng không thể duy trì hiệu quả liên tục suốt ngày dài. Mồ hôi, dầu thừa, ma sát từ khẩu trang hay việc lau mặt đều khiến lớp bảo vệ suy giảm đáng kể sau vài giờ.

Khi da tiếp xúc tia UV kéo dài mà không được bảo vệ đầy đủ, collagen dễ bị phá vỡ, khiến da nhanh xỉn màu và lão hóa sớm. Tia UV còn có thể làm hàng rào bảo vệ da suy yếu, khiến da nhạy cảm hơn, dễ kích ứng và lâu phục hồi. Với người đang treatment hoặc dùng acid, retinol, việc không thoa lại chống nắng còn làm nguy cơ thâm nám tăng cao. Nên ưu tiên sử dụng kem chống nắng vật lý và thoa lại sau khoảng 2-3 tiếng nếu hoạt động ngoài trời hoặc tiếp xúc ánh nắng liên tục.

3. Rửa mặt, tẩy da chết quá mức vì sợ đổ dầu

Mùa hè khiến da tiết dầu nhiều hơn, đặc biệt ở vùng chữ T. Vì vậy, nhiều người liên tục rửa mặt hoặc tăng tần suất tẩy da chết với hy vọng da sạch và bớt bóng dầu.

Tuy nhiên, việc làm sạch quá mức lại dễ phản tác dụng. Khi lớp dầu tự nhiên bị lấy đi liên tục, hàng rào bảo vệ da sẽ suy yếu, khiến da mất nước và trở nên nhạy cảm hơn. Lúc này, da có xu hướng tiết thêm dầu để tự cân bằng, tạo nên vòng luẩn quẩn càng rửa càng bóng dầu. Không ít người còn gặp tình trạng da đỏ rát, bong tróc hoặc nổi mụn li ti do bị kích ứng.

Rửa mặt quá thường xuyên dễ làm mất lớp dầu tự nhiên, khiến da khô, kích ứng và tiết dầu nhiều hơn.

Tẩy da chết quá thường xuyên cũng khiến bề mặt da mỏng hơn, dễ bắt nắng và dễ tổn thương bởi môi trường. Đặc biệt trong mùa hè, khi da phải tiếp xúc nhiệt độ cao và tia UV mạnh, việc lạm dụng acid hoặc scrub càng dễ khiến da "quá tải". Thay vì cố làm sạch quá mức, điều quan trọng hơn là duy trì chu trình chăm da cân bằng, ưu tiên phục hồi hàng rào bảo vệ và giữ da đủ ẩm.