Đặng Thu Thảo sành điệu với túi hiệu trăm triệu đồng

Đặng Thu Thảo diện trang phục tối giản vi vu Thượng Hải. Hoa hậu tạo điểm nhấn cho set đồ bằng mẫu Chanel 25 size nhỏ. Đây được xem là It Bag của mùa mốt năm nay.

Xuất hiện lần đầu tiên tại sàn diễn Xuân Hè 2025 tại Tuần lễ thời trang Paris, chiếc túi Chanel 25 - tên gọi gợi nhắc đến năm ra mắt - là mẫu túi nổi bật mới nhất của nhà mốt Pháp Chanel.

Sản phẩm có ba kích thước; đi kèm nhiều lựa chọn màu sắc, phụ kiện kim loại tông vàng và chất liệu đa dạng như da bê nhăn và denim phai. Túi được định giá khoảng 170 triệu đồng cho size nhỏ, 180 triệu đồng cho size vừa và xấp xỉ 200 triệu đồng cho size lớn.

Ngoài Đặng Thu Thảo, nhiều 'phu nhân hào môn' cũng yêu thích mẫu túi này. Primmy Trương - bà xã thiếu gia Phan Thành - kết hợp chiếc Chanel 25 màu metallic gold cùng trang phục tông trắng kem tạo vẻ thanh lịch.

Lan Khuê chăm xách mẫu Chanel 25 size lớn chất liệu denim phai. Cô thường xuyên sử dụng thiết kế này trong những chuyến du lịch.

Với kiểu dáng hobo, mẫu túi phù hợp với những set đồ phóng khoáng.

Minh Hằng xách Chanel 25 da màu đen vi vu khắp nơi. Nhờ phom dáng to rộng, chiếc túi được nhận xét 'đựng cả thế giới'

Châu Bùi liên tục xách Chanel 25 chụp hình thời trang.

Cô xách hai phiên bản đen - trắng và kết hợp cùng những trang phục sang trọng của thương hiệu.