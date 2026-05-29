Ăn và uống gì để hạn chế da bắt nắng trong ngày hè?

1. Nhóm thực phẩm giàu lycopene và beta-carotene giúp hạn chế da bắt nắng

Lycopene và beta-carotene là những hợp chất chống oxy hóa tự nhiên có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào da trước tác động của gốc tự do do tia UV tạo ra. Việc bổ sung đều đặn các thực phẩm giàu hoạt chất này có thể góp phần hạn chế da bắt nắng trong mùa hè.

Cà chua: Cà chua là nguồn cung cấp lycopene dồi dào. Một số nghiên cứu cho thấy lycopene có thể góp phần giảm mức độ nhạy cảm của da với ánh nắng khi được bổ sung đều đặn trong chế độ ăn, từ đó hỗ trợ hạn chế da bắt nắng. Đặc biệt, lycopene trong cà chua chín hoặc cà chua nấu cùng một lượng nhỏ chất béo lành mạnh như dầu ô liu sẽ được cơ thể hấp thu tốt hơn.

Cà rốt và đu đủ: Hai loại thực phẩm này giàu beta-carotene - tiền chất của vitamin A. Hoạt chất này góp phần duy trì làn da khỏe mạnh và hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da, giúp da giảm xỉn màu do tác động của môi trường. Ngoài ra, beta-carotene còn có đặc tính chống oxy hóa, giúp giảm phần nào tổn thương tế bào dưới tác động của ánh nắng, hỗ trợ hạn chế tình trạng da bắt nắng trong mùa nóng.

Những thực phẩm hỗ trợ nuôi dưỡng làn da, góp phần hạn chế da bắt nắng và giúp da phục hồi tốt hơn

Dưa hấu: Dưa hấu không chỉ giúp bổ sung nước mà còn chứa lycopene tự nhiên. Đây là loại trái cây phù hợp trong mùa hè vì vừa hỗ trợ cấp nước cho da vừa giúp cơ thể giải nhiệt hiệu quả. Việc giữ đủ nước cho cơ thể cũng góp phần giúp da khỏe hơn và hạn chế da bắt nắng trong thời tiết nắng gắt.

2. Nhóm thực phẩm giàu vitamin C và vitamin E

Vitamin C và vitamin E là hai dưỡng chất quan trọng giúp bảo vệ da trước stress oxy hóa và hỗ trợ duy trì cấu trúc collagen. Đây cũng là nhóm dưỡng chất được nhiều chuyên gia khuyến nghị để hỗ trợ hạn chế da bắt nắng. Các loại quả như cam, bưởi, kiwi, ổi, dâu tây... đều chứa hàm lượng vitamin C dồi dào.

- Vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, giúp da săn chắc hơn và góp phần hỗ trợ làm đều màu da, giảm tình trạng xỉn màu do stress oxy hóa. Đồng thời, chất chống oxy hóa này còn giúp giảm tác động của gốc tự do sinh ra khi da tiếp xúc với tia UV. Các loại hạt như hạnh nhân, hạt hướng dương, óc chó và quả bơ chứa nhiều vitamin E cùng chất béo lành mạnh.

- Vitamin E giúp hỗ trợ bảo vệ màng tế bào da trước quá trình oxy hóa, đồng thời góp phần duy trì độ ẩm và hạn chế tình trạng khô ráp trong thời tiết nắng nóng. Khi da đủ ẩm và khỏe mạnh, nguy cơ da bắt nắng cũng có thể giảm phần nào.

3. Những thức uống giúp hạn chế da bắt nắng

Nước lọc: Khi thời tiết nóng, cơ thể mất nước nhanh hơn qua tuyến mồ hôi. Nếu không bổ sung đủ nước, da dễ khô, xỉn màu và kém đàn hồi. Mỗi ngày nên uống khoảng 1,5–2,5 lít nước tùy theo thể trạng và mức độ vận động. Ngoài nước lọc, có thể bổ sung thêm trái cây giàu nước và các loại nước ít đường để giúp da khỏe hơn và hạn chế da bắt nắng.

Trà xanh: Trà xanh chứa nhiều polyphenol, đặc biệt là EGCG. EGCG trong trà xanh là chất chống oxy hóa có thể góp phần hỗ trợ giảm phản ứng viêm do stress oxy hóa, từ đó hỗ trợ giảm tổn thương tế bào do tia UV gây ra. Uống trà xanh với lượng hợp lý có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe làn da trong mùa hè và giúp hạn chế da bắt nắng.

Nước ép lựu: Lựu chứa nhiều polyphenol và vitamin C, có khả năng tăng cường sức đề kháng cho da dưới tác động của môi trường và hỗ trợ cải thiện tình trạng da xỉn màu. Tuy nhiên, nên ưu tiên nước ép nguyên chất và hạn chế thêm quá nhiều đường.

Trà thảo mộc thanh nhiệt: Một số loại trà như trà hoa cúc hoặc trà rau má có thể giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn trong thời tiết nóng bức. Tuy nhiên, không nên lạm dụng vì một số loại trà thảo mộc có tính hàn, có thể gây lạnh bụng ở người nhạy cảm.