Đặng Thu Thảo đeo vòng 230 triệu khi đi biển cùng chồng

Đặng Thu Thảo và chồng có chuyến du lịch biển đầu hè, cả hai khoe ảnh ngắm hoàng hôn bên bờ biển với trang phục đồng điệu.

Hoa hậu đăng ảnh nắm tay ông xã khi tắm biển, đồng thời đeo vòng tay Possession dạng hở bằng vàng hồng 18K, nạm kim cương của Piaget.

Thiết kế có giá khoảng hơn 230 triệu đồng theo công bố của hãng.

Hoa hậu được khán giả nhận xét có sở thích sưu tầm trang sức đắt giá từ các thương hiệu quốc tế. Bộ sưu tập của cô gồm nhiều mẫu vòng tay bằng vàng, kim cương đến các thiết kế biểu tượng của các nhà mốt như Cartier, Bulgari, Van Cleef & Arpels...

Dịp đầu năm 2026, người đẹp phối vòng Vintage Alhambra (5 motifs) của Van Cleef & Arpels cùng áo bà ba gấm.

Mẫu trang sức chế tác từ vàng 18K kết hợp đá carnelian, có giá khoảng 160 triệu đồng.

Trước đó, khi dự tiệc tối cùng bạn bè, hoa hậu ba con chọn đầm lụa trễ vai, tạo điểm nhấn bằng vòng tay Serpenti của Bulgari.

Mẫu thiết kế lấy cảm hứng từ linh vật rắn, được làm bằng vàng hồng nạm kim cương thiên nhiên. Nhãn hàng công bố mức giá gần 260 triệu đồng.

Ở một lần xuất hiện khác, cô phối cùng lúc 3 mẫu vòng tay hơn nửa tỷ đồng.

Thiết kế đầu tiên của Tiffany & Co. chất liệu vàng 18K đính kim cương, giá khoảng 4.900 USD (hơn 120 triệu đồng).

Được người đẹp kết hợp cùng vòng “LOVE” của Cartier bằng vàng 18K, với các phiên bản có giá từ khoảng 117 đến hơn 170 triệu đồng tùy số lượng kim cương và trọng lượng vàng.

Sau cùng cô phối thêm mẫu Juste un Clou của Cartier, giá khoảng 125 triệu đồng, được nạm kim cương thủ công.

Đặng Thu Thảo còn sử dụng mẫu vòng Clic H của Hermès với thiết kế dạng kiềng cứng, điểm nhấn là biểu tượng chữ H đặc trưng ở trung tâm.

Sản phẩm có cơ chế khóa xoay, phần thân phủ men màu trên nền kim loại mạ vàng hồng.

Ngoài phiên bản trắng, cô còn sở hữu mẫu màu đỏ cam, mỗi chiếc có giá khoảng 15 triệu đồng theo công bố của hãng.