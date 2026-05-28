Trịnh Kim Chi: Từ Á hậu 'Hoa hậu Việt Nam' đầu tiên được phong NSND đến hành trình theo đuổi học vị Tiến sĩ Nghệ thuật

Trịnh Kim Chi sinh (năm 1971) không chỉ nổi tiếng bởi nhan sắc vẫn mặn mà qua năm tháng, mà còn tỏa sáng với hành trình nghệ thuật đầy cống hiến. Năm 1994, cô tham gia Hoa hậu Việt Nam và giành ngôi vị Á hậu 2 chung cuộc. Đến thời điểm này, Trịnh Kim Chi là một trong số ít các Á hậu Hoa hậu Việt Nam sở hữu vô số giải thưởng nghệ thuật danh tiếng.

'Nàng Hậu' từng theo học trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. HCM. Cô đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả với những bộ phim nổi tiếng như:9 Những đứa con trong thành phố, Oan gia đại chiến, Những nẻo đường phù sa, Sóng gió thương trường, Cô gái xấu xí...

Không chỉ vậy, Á hậu Trịnh Kim Chi còn tỏa sáng với các vai diễn trên sân khấu kịch. Các vở diễn Loài hoa bất tử, Hạ trắng, Vụ án trộm trứng gà, Hoa hậu trăm năm... đã định hình nên một nữ nghệ sĩ kỳ cựu luôn hết mình với kịch nói Việt Nam.

Với tất cả những cống hiến cho nghệ thuật, Trịnh Kim Chi trở thành Á hậu đầu tiên trong lịch sử của Hoa hậu Việt Nam được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) vào năm 2023. Hiện tại, cô vẫn miệt mài trong công việc, khi đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP. HCM.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất thăng hoa, NSND Trịnh Kim Chi đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh - Truyền hình, tại trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Luôn nỗ lực trau dồi kiến thức, 'nàng Hậu' hiện vẫn tiếp tục học lên Tiến sĩ ngành Nghệ thuật học.​

Kể từ danh hiệu Á hậu 2 của Hoa hậu Việt Nam, NSND Trịnh Kim Chi bền bỉ hoạt động nghệ thuật và giữ được "sức nóng" tên tuổi. Nói về việc giữ gìn sự nghiệp thành công suốt nhiều năm, 'nàng Hậu' chia sẻ với Sinh Viên Việt Nam: "Khi chúng ta có vị trí nào đó thì phải đảm bảo vị trí đó thật xứng đáng và thuyết phục được mọi người rằng mình xứng đáng với danh hiệu đó".

Cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia này đã trở thành bệ phóng sự nghiệp cho nhiều "ngôi sao" của nghệ thuật Việt Nam. Và Trịnh Kim Chi là một minh chứng rõ nét khi giữ hào quang và sức hút của ngôi vị Á hậu Hoa hậu Việt Nam. Nữ nghệ sĩ còn được công chúng yêu mến khi luôn vẹn toàn sự nghiệp và gia đình. Cuộc sống viên mãn của "nàng Hậu" nhận được sự quan tâm của mọi người, nhất là khi cô luôn chia sẻ có chọn lọc đời sống riêng trên trang cá nhân.

NSND Trịnh Kim Chi từng dành lời khuyên cho các cô gái khi đi thi Hoa hậu: "Đạt được danh hiệu Hoa hậu hay Á hậu tại một cuộc thi nhan sắc mang lại cho chúng ta rất nhiều điều tốt đẹp. Bên cạnh đó, áp lực cũng rất nhiều. Vậy nên, các bạn trẻ hiện nay nên bình tĩnh để vượt qua những cám dỗ xung quanh để thể hiện bản lĩnh một cách tự tin nhất".