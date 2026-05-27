Mai Phương Thúy khoe đường cong với đồ sporty chic

Trong bộ ảnh mới, Mai Phương Thúy diện trang phục của Skims - thương hiệu nội y và đồ mặc nhà của Kim Kardashian kết hợp cùng các thiết kế hợp tác với Nike.

Hoa hậu cho biết thời gian gần đây cô ưu tiên các trang phục có chất liệu mỏng, co giãn tốt và ôm dáng vừa phải. Sau hơn hai năm tập tennis, người đẹp nhận thấy cơ thể dẻo dai, khỏe khoắn hơn và có thêm năng lượng tích cực trong cuộc sống.

‘Ở tuổi này, quan trọng nhất là cơ thể có năng lượng, linh hoạt’, cô nói. Ảnh: Mon Trần

Theo stylist Phong Trương - người định hình phong cách cho Mai Phương Thúy, ‘sporty chic’ là sự kết hợp giữa tinh thần năng động của trang phục thể thao và yếu tố tinh tế, thời trang, mang đến tổng thể thoải mái nhưng vẫn sành điệu và có tính ứng dụng cao.

Về tổng thể phong cách, stylist cho biết Mai Phương Thúy theo đuổi tinh thần tối giản, hiện đại với các gam màu mềm, hạn chế layering. Phụ kiện được tiết chế để giữ tổng thể gọn gàng và cân bằng. Ảnh: Mon Trần

Cô chọn set đồ tông hồng gồm áo Padded Baby Tee Pink dáng ôm.

Thiết kế tích hợp lớp đệm, phần chun nâng đỡ dưới ngực cùng công nghệ Dri-FIT giúp thấm hút mồ hôi, tạo cảm giác thoải mái khi vận động.

Theo hãng, mẫu áo có giá khoảng 2,2 triệu đồng. Ảnh: Skims

Phối cùng áo là mẫu Foldover Slim Flare Legging Pink thuộc bộ sưu tập giới hạn của thương hiệu, giá khoảng 3,6 triệu đồng.

Thiết kế đồng chất liệu với áo, dáng loe nhẹ ôm sát cơ thể, nhấn bằng phần cạp gập linh hoạt, có thể biến tấu nhiều cách mặc. Ảnh: Skims

Mai Phương Thúy chọn kính mát Chanel gọng to bản, tạo điểm nhấn trẻ trung cho tổng thể. Ảnh: Mon Trần

Cô phối cùng mẫu túi Chanel Bowling cỡ nhỏ thuộc dòng Pre-Collection Xuân Hè 2026, làm từ da bê bóng hiệu ứng hạt phối chi tiết kim loại màu xanh mint.

Mẫu túi gây chú ý với khóa CC mạ vàng đặc trưng, tay cầm da dạng cuộn cùng phần quai đeo linh hoạt. Theo hãng, thiết kế có giá khoảng 145,7 triệu đồng. Ảnh: Chanel

Theo stylist, cách phối đồ theo hướng sporty chic giúp tổng thể vừa khỏe khoắn vừa nữ tính, không mang cảm giác đồ tập thông thường.

Toàn bộ trang phục và phụ kiện được Mai Phương Thúy mua trong chuyến công tác tại Mỹ hồi tháng 4. Ảnh: Mon Trần

Chiếc áo V-neck Tank màu xám, giá khoảng 1,9 triệu đồng.

Thiết kế cổ V tích hợp lớp đệm nâng đỡ nhẹ, tôn dáng nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái khi vận động. Mẫu áo sử dụng chất liệu mỏng nhẹ, khô nhanh, kết hợp phần dây đeo có thể điều chỉnh linh hoạt để biến tấu nhiều cách mặc. Ảnh: Skims

Hoàn thiện set đồ là mẫu quần Foldover Slim Flare Legging màu xám thuộc bộ sưu tập giới hạn của thương hiệu, giá khoảng 3,6 triệu đồng. Ảnh: Skims

Mai Phương Thúy sinh năm 1988, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Sau đó, cô thi Miss World cùng năm, vào top 17 sau khi thắng giải Thí sinh được khán giả yêu thích nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cô hoạt động nhiều ở mảng thời trang, đóng phim. Có giai đoạn, Mai Phương Thúy vắng bóng khỏi showbiz để tập trung công việc kinh doanh, đầu tư.

Thỉnh thoảng, cô làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc, xuất hiện tại chương trình truyền hình thực tế trong vai trò khách mời. Người đẹp hiện sống và làm việc tại TP HCM, gia đình cô ở Hà Nội. Ảnh: Mon Trần