Đặng Thu Thảo và dàn sao xách túi nghìn USD ăn cưới Tiên Nguyễn

Đặng Thu Thảo xuất hiện tại đám cưới của Tiên Nguyễn trong thiết kế váy xếp ly màu hồng, tôn làn da trắng và chiều cao nổi bật. Cô phối trang phục với giày ánh bạc và túi Lady Dior Himalayan crocodile.

Đây là một trong những mẫu túi cao cấp nhất của Dior, chế tác hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Giá túi khoảng 30.000 USD (hơn 750 triệu đồng), có thể tăng gấp đôi trên thị trường thứ cấp do số lượng sản xuất giới hạn.

Mẫu túi được nhiều ngôi sao quốc tế ưa chuộng, trong đó có Marian Rivera - mỹ nhân được mệnh danh đẹp nhất Philippines, ngôi sao Syahrini của Indonesia, Jisoo (Blackpink)...

Theo Vogue, chiếc túi ra mắt năm 1995, được thiết kế bởi Gianfranco Ferré, Lady Dior nhanh chóng trở thành món phụ kiện được giới thượng lưu yêu thích. Mẫu túi nhỏ nhắn, dáng vuông vức, họa tiết chần bông và quai xách trên cùng lần đầu gây chú ý khi cựu Đệ nhất phu nhân Pháp Bernadette Chirac chọn làm quà tặng cho Công nương Diana.

Một năm sau, thiết kế được đặt tên 'Lady Dior' nhằm tri ân biểu tượng thời trang Hoàng gia Anh. Ngày nay thiết kế túi được làm từ nhiều loại da quý hiếm, giá thành cũng tăng liên tục.

Hương Giang cũng mang mẫu túi cùng kích cỡ với Đặng Thu Thảo khi dự đám cưới Tiên Nguyễn. Cô chọn váy lụa màu vàng đồng, kết hợp giày đồng màu của nhà mốt Dolce & Gabbana.

Hoa hậu được khán giả nhận xét mặc tinh tế, kín đáo nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng khi xuất hiện tại sự kiện.

Lương Thùy Linh diện váy lụa màu xanh rêu của NTK Lady K, tôn đường cong một cách ý nhị. Cô phối cùng trang sức Van Cleef & Arpels trị giá hơn 200 triệu đồng, kết hợp sandals gót nhọn khoảng 7cm.

Hoa hậu chọn túi Lady Dior da cá sấu để hoàn thiện tổng thể khi dự tiệc cưới.

Mẫu túi mà nàng hậu 25 tuổi sử dụng có giá hơn 300 triệu đồng, thuộc dòng cao cấp của nhà mốt Pháp. Hồi tháng 9, cô từng mang chiếc túi này khi dạo phố tại Pháp trong thời gian tham dự Tuần lễ Thời trang Paris.

Diễm My diện đầm cúp ngực chất liệu lụa ánh vàng, khoe làn da trắng và bờ vai thon khi sánh đôi bên ông xã doanh nhân. Cô phối với hoa tai đính đá pha lê của Chanel và clutch nút thắt đặc trưng của Bottega Veneta.

Clutch được làm từ da Intreccio đệm mút, với cách xử lý chất liệu thủ công đẹp mắt. Bên trong lót da cừu, phần phom được định hình bằng khung đồng thau, tạo nên vẻ sang trọng tinh tế mà giới thượng lưu ưa chuộng.

Thiết kế hiện được bán với giá hơn 100 triệu đồng trên trang web của nhà mốt.

Lan Khuê diện váy ren phom corset siết eo của NTK Hà Thanh Huy, khoe vẻ gợi cảm nhưng vẫn tinh tế. Người đẹp tiết chế phụ kiện, chỉ chọn vài món trang sức kim cương, kết hợp kiểu tóc ép thẳng thanh lịch.

Cô chọn mẫu Chanel Halfmoon Bag khi dự tiệc cưới. Chiếc túi giá khoảng 110 triệu đồng, dù nhỏ gọn nhưng đủ sức chứa son, nước hoa mini và điện thoại.

Thiết kế thuộc dòng Ready to wear, gây ấn tượng với phom nửa vầng trăng làm từ da cừu, khóa kim loại màu vàng sâm panh, logo CC đặc trưng, dây xích quấn quanh thân túi và dây đeo ngắn.