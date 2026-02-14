Hoa hậu "giữ vương miện lâu nhất" bất ngờ nói về “nửa kia” vào đúng Valentine: “Nếu gặp anh ấy, hãy nhắn tôi vẫn đợi”

Theo người đẹp, cô tự dành cho mình một ngày không đòi hỏi hay chờ đợi. “Tôi đã đi qua đủ những mùa yêu – có mùa nở hoa, có mùa rơi rụng và học được cách ôm lấy mình sau tất cả,” Giáng My viết. Hoa hậu cho biết thay vì tìm kiếm một bờ vai nương tựa, cô lựa chọn trở thành chỗ dựa cho chính mình trong ngày lễ tình yêu năm nay.

Hình ảnh Hoa hậu đền Hùng Giáng My trong ngày Valentine 2026. Ảnh: FBNV

Giáng My nhấn mạnh tình yêu bản thân không cần ồn ào nhưng phải chân thật, bởi đó là cách để mỗi người được sống đúng với chính mình. Bài đăng của cô nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều khán giả bởi thông điệp tích cực, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Bên cạnh những chia sẻ mang tính chiêm nghiệm, người đẹp cũng hài hước kể rằng công nghệ AI nhiều lần “ghép đôi” cô với cùng một gương mặt nam giới trong các thử nghiệm hình ảnh. Cô dí dỏm nhắn nhủ rằng nếu ai đó bắt gặp “nửa kia” ấy ngoài đời, hãy gửi lời rằng cô vẫn đang chờ.

Hoa hậu Giáng My và ảnh bạn trai do AI tạo. Ảnh: FBNV

Bộ ảnh đi kèm được thực hiện với phong cách thanh lịch, nữ tính, do ê-kíp gồm stylist, chuyên gia trang điểm và nhiếp ảnh gia quen thuộc của Giáng My thực hiện, tiếp tục khẳng định hình ảnh sang trọng và chỉn chu của hoa hậu sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí.

Giáng My sinh năm 1971 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Việt Nam. Cha cô là đạo diễn, còn mẹ là giảng viên âm nhạc. Lớn lên trong môi trường giàu thẩm mỹ, Giáng My sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và theo học tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Giáng My trong một chương trình thời trang mới đây. Ảnh: FBNV

Năm 1992, khi mới 21 tuổi, cô đăng quang Hoa hậu Đền Hùng – cuộc thi nhan sắc mang tính biểu tượng và cũng là lần duy nhất được tổ chức. Từ đó, Giáng My được xem là hoa hậu "giữ vương miện lâu nhất" trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam.

Sau khi đăng quang, Giáng My bước chân vào showbiz và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật với nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh, MC. Đặc biệt trong những năm 1990, cô có mức độ phủ sóng dày đặc qua các ảnh lịch, bìa báo và sự xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch".

Giáng My từng tham gia hơn 40 vai diễn trong các bộ phim ăn khách như: "Người đẹp đêm trăng", "Yêu nàng hoa hậu", "Sài Gòn trong trái tim em", "Hoa hậu mồ côi", "Truy lùng băng quỷ gió"... Cô và nam diễn viên Lý Hùng từng là cặp đôi màn ảnh vàng, tạo nên nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Đặc biệt, Giáng My là diễn viên Việt Nam duy nhất được mời đóng phim cùng các ngôi sao Hong Kong trong bộ phim "Bóng tối ngục tù" sản xuất năm 1999. Dù không trang điểm cầu kỳ, vẻ đẹp dịu dàng, quý phái và đậm chất Á Đông của cô vẫn tỏa sáng trước ống kính.

Sinh ra trong gia đình nghệ thuật và được đào tạo bài bản trong trường nhạc, Giáng My không chọn con đường biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp mà rẽ hướng sang kinh doanh và dẫn chương trình. Với sự đa năng và phong cách sống chỉn chu, cô dần trở thành biểu tượng sắc đẹp và tài năng trong giới giải trí Việt Nam.

Cho đến nay, sau hơn ba thập kỷ kể từ khi đăng quang, Giáng My vẫn được nhắc đến như một biểu tượng nhan sắc khó thay thế và là một trong những gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ tiên phong định hình phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ nét truyền thống trong showbiz Việt.