Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'

Hoa hậu Giáng My mới đây khiến khán giả xao xuyến khi khoe nhan sắc với croptop lộ eo thon nuột nà. Chị còn viết: "Em khoe dáng để lấy động lực giảm tiếp cho phần bánh chưng năm mới". Theo người đẹp, chị đã giảm 3kg để chuẩn bị cho Tết.

Ở tuổi 55, Giáng My vẫn tự tin khoe body "nức nở" với 3 vòng nóng bỏng cùng đôi chân dài gợi cảm. Đã trải qua sinh nở và tuổi tác cũng nhiều nhưng dường như thời gian bỏ quên hoa hậu.

Để có được nhan sắc trẻ mãi không già cùng vóc dáng thon gọn, Hoa hậu Giáng My đã tự tạo cho mình một chế độ ăn uống lẫn tập luyện khoa học.

Theo Hoa hậu Giáng My chia sẻ, chị từ chối các phương pháp giảm cân thiếu khoa học như nhịn ăn, ăn kiêng cấp tốc... vì chúng sẽ gây ra nhiều tác động tiêu cực tới cơ thể. Để thực hiện mục tiêu giảm mỡ, chị "nói không" với tinh bột, đường, đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp, tránh kiêng khem quá mức

Hoa hậu Đền Hùng còn tiết lộ, chị luôn tuân thủ nghiêm túc những nguyên tắc sinh hoạt lành mạnh. "Tôi rất yêu thể thao, đạp xe, chạy bộ, bơi lội và ăn uống theo chế độ nghiêm ngặt", chị kể.

Điểm đặc biệt nữa là chị luôn căn giờ ăn tối để cơ thể siết cân được hiệu quả nhất. "Tôi tuân thủ những quy tắc riêng trong nhiều năm để giữ dáng như không ăn tối sau 18h dù đặc thù công việc phải thường xuyên tham dự sự kiện và tiệc tùng vào những khung giờ muộn”, Hoa hậu Giáng My chia sẻ.

Nhờ kỷ luật trong ăn uống như vậy nên Hoa hậu Đền Hùng mới sở hữu vóc dáng nhiều người mơ ước dù đã ở tuổi 55.

Ngoài ra, chìa khóa để mỹ nhân 7X trẻ mãi không già còn đến từ việc dưỡng da thuần chất thiên nhiên. Đây cũng là phương pháp chị được mẹ dạy từ nhỏ và đến giờ vẫn giữ vững thói quen này.

Đó là những món ăn từ rau củ quả, trên trang cá nhân Giáng My còn khoe ăn cả tô trái cây "siêu to khổng lồ" với đa dạng các loại. Từ bơ, bưởi, xoài, táo, chanh dây... tất cả đều là những loại trái cây bình dân nhưng vẫn được bà mẹ một con ưa chuộng vì vừa cải thiện vóc dáng, làn da vừa tốt cho sức khoẻ.

Với cách ăn uống khoa học và tập luyện thể thao đều đặn nên Hoa hậu Giáng My luôn trẻ đẹp bất chấp thời gian.