Ngọc Khánh khoe sắc tuổi 50 khi hội ngộ Giáng My, Vũ Cẩm Nhung

Hoa hậu Ngọc Khánh cùng hoa hậu Giáng My, cựu người mẫu Vũ Cẩm Nhung, MC Thanh Thanh Huyền đến thăm biệt thự mới của gia đình Đỗ Mạnh Cường. Họ đều diện trang phục của nhà thiết kế để ghi lại những khoảnh khắc hội ngộ.

Ngọc Khánh đã lâu mới có dịp gặp gỡ bạn bè. Nhiều năm nay, cô sống kín tiếng, hạn chế tham gia các buổi tiệc hay sự kiện showbiz.

Bước sang tuổi 50, cô để nhan sắc 'già đi tự nhiên' với mái tóc hoa râm. Dù vậy, người đẹp vẫn được bạn bè khen trẻ trung với làn da ít nếp nhăn, thân hình mảnh dẻ.

Hoa hậu mặc đầm cape phối giày cao gót màu trung tính. Cô thích thú ngắm những tác phẩm tranh nghệ thuật được Đỗ Mạnh Cường trưng bày khắp ngôi nhà.

Ngọc Khánh rạng rỡ khi hội ngộ Vũ Cẩm Nhung. Họ là bạn đồng niên, cùng thuộc thế hệ người mẫu nức tiếng làng mốt Việt những năm 1990.

Nhiều năm nay, Vũ Cẩm Nhung cũng rút khỏi showbiz, tập trung kinh doanh. Vì có mối quan hệ gắn bó lâu năm cùng Đỗ Mạnh Cường, cô đến chúc mừng nhà thiết kế dọn về tư gia rộng 2.000 m2.

Hoa hậu Giáng My tôn nhan sắc tuổi 55. Cô thường được khen là 'người đẹp không tuổi' nhờ phong cách trẻ trung.

Hoa hậu Giáng My ngẫu hứng thể hiện một bản piano trong buổi gặp gỡ.

MC Thanh Thanh Huyền bày tỏ niềm vui khi có dịp hội ngộ các đàn chị trong bữa tiệc ấm cúng dịp đầu năm 2026.

Từ khi về biệt thự mới, Đỗ Mạnh Cường và bạn đời Huy Cận thường xuyên đón nhiều bạn bè đến thăm. Họ được khen tự trang trí căn nhà giống như 'bảo tàng nghệ thuật'.