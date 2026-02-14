5 cách chọn màu son để 'đẹp bất bại' khi mặc áo dài chụp ảnh Tết

Mùa lễ Tết và những dịp chụp ảnh đầu năm, áo dài thường mang bảng màu mềm mại hơn, thiên về pastel, trung tính hoặc đỏ truyền thống. Vì vậy, chọn son không chỉ dựa vào sở thích mà cần cân bằng sắc độ, độ ấm lạnh và độ bão hòa để gương mặt không bị chìm hoặc quá gắt so với trang phục.

Áo dài trắng hoặc kem - son đỏ thuần

Khi diện áo dài trắng hoặc be, lựa chọn son màu đỏ với các sắc thái như đỏ cam, cherry, đỏ rượu vang giúp diện mạo trông tươi sáng hơn. Ảnh: Tiktok t.ngaanngaan

Áo dài trắng vốn gần với màu ánh sáng nên khuôn mặt rất dễ nhợt nếu chỉ đánh son nhạt. Màu son đỏ thuần vì thế gần như là lựa chọn kinh điển. Sắc đỏ trung tính giúp tăng độ tương phản, làm răng trông trắng hơn và nổi bật gương mặt ngay cả khi trang điểm tối giản.

Phong cách này phù hợp với layout makeup Tết thiên về da trong, lông mày mềm và mắt nâu nhẹ. Khi mặc áo dài trắng, son đỏ đóng vai trò như điểm nhấn duy nhất nên giữ má hồng thật mỏng để tránh cảm giác hai điểm nhấn cạnh tranh nhau. Với da sáng, đỏ cherry tươi tạo vẻ trẻ trung; da trung bình đến ngăm hợp đỏ rượu vang hơn vì tạo chiều sâu mà vẫn sang.

Áo dài hồng pastel - son hồng đất hoặc tiệp màu môi

Với áo dài sắc hồng pastel, nên chọn son màu hồng đất hoặc son tiệp màu môi để giữ nét mềm mại. Ảnh: Instagram mel.essentials

Hồng pastel mang tinh thần ngọt ngào, nữ tính nên nếu dùng son đỏ đậm sẽ khiến tổng thể bị nặng. Các chuyên gia trang điểm thường chọn nhóm son tiệp màu môi hoặc hồng đất vì giữ được nét mềm mại mà không sến.

Điểm quan trọng là tông ấm lạnh. Hồng pastel thường có ánh lạnh, vì vậy son cần pha chút nâu hoặc cam để cân bằng. Hồng đất giúp gương mặt trông trưởng thành hơn, còn hồng đào tự nhiên tạo cảm giác trong trẻo khi chụp ảnh ban ngày. Phong cách này hợp layout mắt nhũ champagne và má hồng lan nhẹ qua sống mũi, tạo hiệu ứng da căng khỏe.

Áo dài xanh pastel - son cam đào

Màu son cam đào giúp da trông ấm hồng hơn khi diện sắc xanh pastel. Ảnh: Instagram truongson.foto

Xanh pastel thuộc gam lạnh nên nếu đánh son hồng lạnh, da dễ tái trong ảnh. Son cam đào hoặc cam san hô tạo cân bằng màu sắc theo nguyên tắc bù trừ, giúp khuôn mặt có sức sống hơn.

Sắc cam nhẹ đặc biệt hợp ánh nắng buổi sáng, làm da trông ấm và khỏe. Khi kết hợp, nên giảm eyeliner đậm và chọn mascara tự nhiên để giữ cảm giác mềm mại. Kiểu phối này thường được các stylist chọn cho concept chụp vườn hoa hoặc phố cổ vì vừa nổi bật vừa không quá trang trọng.

Áo dài vàng nhạt hoặc be - son đỏ gạch

Màu son ấm hài hòa với áo dài tông vàng nhạt. Ảnh: Instagram _trinhavi_

Các tông vàng nhạt, kem hoặc be mang sắc ấm, vì vậy son đỏ gạch trở thành lựa chọn rất hài hòa. Đây là màu son vừa đủ nổi bật nhưng không rực như đỏ tươi, giúp tổng thể mang nét cổ điển Á Đông.

Đỏ gạch đặc biệt phù hợp khi tóc búi thấp hoặc tóc uốn nhẹ. Sắc nâu trong son giúp gương mặt có chiều sâu, nhất là khi chụp dưới ánh đèn hoặc buổi chiều muộn. Với người da ngăm, đây là một trong những màu son an toàn nhất vì không làm xỉn da.

Áo dài đỏ truyền thống - son đỏ rượu vang hoặc đỏ trầm

Khi diện áo dài đỏ, nên chọn màu son đỏ đậm hoặc nhạt hơn màu áo để tạo khác biệt về độ sâu màu. Ảnh: Instagram dingdang.official

Nhiều người nghĩ áo dài đỏ phải đi kèm son đỏ tươi nhưng thực tế sắc đỏ giống nhau sẽ khiến gương mặt bị "nuốt". Cách an toàn hơn là chọn đỏ rượu vang, đỏ mận hoặc đỏ nâu để tạo khác biệt về độ sâu màu.

Khi mặc áo dài đỏ, nên tăng độ nét cho chân mày và thêm eyeliner mảnh. Son trầm giúp tổng thể sang hơn, đặc biệt trong ảnh chụp buổi tối hoặc không gian trong nhà. Đây cũng là lựa chọn thường thấy trong lễ cưới hỏi vì tạo cảm giác trưởng thành và trang trọng.

Chọn son theo áo dài thực chất là bài toán cân bằng: áo càng nhạt thì son càng rõ, áo càng đậm thì son cần trầm hơn. Khi hai sắc độ tương phản hợp lý, gương mặt sẽ nổi bật mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch đặc trưng của áo dài Việt.