Giữ cân, giữ sức cho nàng ‘cò hương’ đón Tết

Câu chuyện của bạn tôi không hề hiếm gặp. Trong hơn 20 năm công tác, tôi đã gặp rất nhiều chị em đến khám với tình trạng tương tự, đặc biệt vào dịp cuối năm cận Tết. Điều đáng nói là hầu hết các chị đều không hề có ý định giảm cân, và cũng không biết vì sao mình lại "gầy đi" như vậy.

Sụt cân không chủ ý: Khi cơ thể đang "kêu cứu"

Sụt cân không chủ ý là khi cân nặng giảm đi mà bạn không hề cố ý ăn kiêng hay tập luyện. Trong bối cảnh cuối năm, những nguyên nhân khiến chị em "gầy đi" dịp Tết thường là:

Bận rộn công việc cuối năm, bữa ăn bị quên lãng

Cuối năm là mùa cao điểm với vô vàn "đét lai" (deadline), từ báo cáo tổng kết, chốt doanh số, kế hoạch năm sau, họp hành liên miên. Nhiều chị em chỉ kịp uống ly cà phê buổi sáng, rồi chiều tối mới ăn bữa đầu tiên. Khi hormone căng thẳng tăng cao, cơ thể có xu hướng giảm cảm giác thèm ăn, khiến ta "quên đói" một cách vô thức.

Dọn dẹp trang trí nhà cửa – "bài tập cardio không tên"

Bạn có biết không? Chỉ 30 phút quét dọn nhà cửa có thể tiêu hao của bạn 100 kcal năng lượng, tương đương 15 phút chạy bộ với tốc độ 9-10 km/h! Việc tổng vệ sinh nhà cửa liên tục nhiều ngày khiến cơ thể tiêu hao năng lượng lớn mà nhiều chị em không nhận ra.

Sắm Tết – đi bộ cả chục nghìn bước mỗi ngày

Đi chợ Tết, siêu thị, xách túi đồ nặng... tất cả đều là hoạt động đốt năng lượng "thầm lặng". Nghiên cứu cho thấy, 30 phút xách túi đồ đi chợ tương đương 15 phút nhảy dây!

Mệt mỏi dẫn đến ăn qua loa, bỏ bữa

Khi quá mệt, nhiều chị chọn cách "ăn tạm cho qua bữa" – bát mì gói, vài miếng bánh, hoặc nhịn luôn. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh khi bị stress, cơ thể tiêu hao năng lượng nhiều hơn bình thường. Trong khi chị em khi mệt mỏi lại ăn kém đi, cộng với tiêu hao năng lượng tăng cao hơn, khiến cơ thể chị em vốn đã gầy lại gầy đi thêm.

Uống ít nước, mất nước do di chuyển nhiều

Có đến 20-30% lượng nước của cơ thể đến từ thực phẩm. Nếu ăn ít, uống ít, cơ thể sẽ mất nước – và mất nước chính là nguyên nhân khiến cân nặng giảm tạm thời. Đây không phải giảm mỡ thực sự.

Cũng như đã tư vấn cho cô bạn, sau đây là những giải pháp xin được chia sẻ để những chị em "vốn đã gầy", tuy bận rộn nhưng vẫn đảm bảo giữ được sức khỏe dịp Tết.

- Luôn sẵn sàng để có bữa ăn chỉ trong 10-15 phút

Đằng nào thì cũng phải chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình. Vậy bạn hãy mua và chuẩn bị những món ăn có thể "lên đĩa trong phút mốt". Ví dụ luộc sẵn mì Ý, nấu sẵn sốt mì cho vào tủ lạnh. Đến bữa chỉ cần bỏ ra đĩa, quay trên lò vi sóng, trong lúc chờ đợi thì rửa quả cà chua và dưa chuột, thế là đã sẵn sàng một bữa ăn với đủ dinh dưỡng hoàn chỉnh cho 1 bữa ăn.

Một cách nữa là chuẩn bị sẵn bánh mì gối và phomai lát, chỉ cần làm nóng trên chảo ăn cùng rau xà lách, sau đó thêm nửa quả táo và hộp sữa chua. Hoàn hảo!

Còn nếu bạn là tín đồ của cơm, thì hãy kho sẵn cá, rán sẵn thịt, sẵn sàng trứng trong tủ lạnh; rau mua về sơ chế, rửa sạch để ráo nước rồi cất sẵn trong tủ lạnh. Trước bữa cơm chỉ cần bỏ rau ra luộc, làm nóng thịt cá đã chế biến sẵn, thế là mâm cơm hoàn hảo cũng sẵn sàng.

- Luôn sẵn sàng rau trong tủ lạnh

Nếu chỉ có thời gian đi chợ vào cuối tuần, thì bạn hãy chuẩn bị các loại rau lá, rau ăn tươi sống cho 3 ngày đầu, và các loại củ/quả dùng làm rau (như cà rốt, bí ngô, su hào…) cho 4 ngày kế tiếp. Đồng thời, hãy sẵn sàng lọ lạc rang, vừng rang, hoặc rong biển để rắc ăn cùng cơm.

- Chuẩn bị thực phẩm cung cấp chất đạm

Hãy luôn dự trữ trứng. Mỗi ngày bạn có thể ăn 1 quả trứng, vì vậy hãy nhân với số người trong gia đình để chuẩn bị lượng trứng phù hợp cho cả tuần. Sữa chua, phomai cũng là những món ăn từ sữa rất tốt. Các loại hạt như hạnh nhân, hạt điều vừa dễ mang theo, và có thể ăn bất cứ lúc nào.

- Đặt báo thức để uống cho đủ nước

Hãy đặt bình hoặc chai nước trên bàn làm việc và đặt báo thức nhắc nhở mỗi 30-60 phút. Khi ngủ dậy buổi sáng nhớ uống ngay cốc nước ấm 200-250 ml. Về lượng nước, bạn hãy nhân 40 ml với số cân nặng của bạn. Ví dụ bạn nặng 50 kg thì bạn cần 40 x 50 = 2000 ml nước mỗi ngày.