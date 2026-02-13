Hoa hậu Trái đất gây tranh cãi nhất lịch sử show hẹn hò "Địa ngục độc thân"

Single's Inferno hay còn gọi là Địa ngục độc thân vốn nổi danh là chương trình hẹn hò thực tế có phong cách bình luận trực diện, không ngại va chạm. Các mùa trước đây, chương trình luôn xây dựng thành công hình ảnh một ban giám khảo thẳng thắn, dám nói lên tiếng lòng của đại đa số khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

Tuy nhiên mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi ở mùa thứ năm khi ranh giới giữa việc đưa ra nhận xét chuyên môn sắc sảo đã bị biến tướng thành những lời phán xét cá nhân nặng nề. Sự việc bị đẩy lên cao trào trong tập 8, thời điểm thí sinh Mina Sue Choi liên tục thể hiện sự do dự giữa các chàng trai và không đưa ra được một lựa chọn dứt khoát nào.

Sức hút mà Mina Sue Choi mang đến cho chương trình là không thể phủ nhận. Netflix

Ngay trên sóng truyền hình, dàn bình luận viên đã nổ ra một cuộc tranh luận vô cùng gay gắt xoay quanh thái độ của nữ thí sinh này. Hàng loạt từ ngữ mang tính quy chụp tiêu cực như "thiếu quyết đoán" hay "tham lam tình cảm" liên tục được đưa ra để mổ xẻ tâm lý cô gái trẻ.

Thậm chí có ý kiến còn nghi vấn cô đang sử dụng những "chiến thuật tâm lý" nhằm mục đích thao túng để giữ sự chú ý của nhiều người đàn ông cùng lúc. Đỉnh điểm của sự căng thẳng diễn ra khi Hong Jin Kyung không giữ được bình tĩnh đã lớn tiếng quát "Đủ rồi!" ngay lúc Mina Sue Choi tiếp tục thể hiện sự lưỡng lự. Khoảnh khắc này khiến không khí tại trường quay trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Trước tình hình mất kiểm soát đó, đội ngũ sản xuất của Netflix buộc phải có động thái can thiệp ngay lập tức. Theo tiết lộ từ chính các MC thì họ đã được mời vào phòng nghỉ để nhận sự nhắc nhở nghiêm khắc về cách sử dụng ngôn từ. Ê-kíp sản xuất nhấn mạnh việc Mina Sue Choi vẫn là một cô gái trẻ và đang phải chịu áp lực tâm lý cực lớn từ dư luận xã hội. Dù những lời bình luận kia có thể phản ánh đúng cảm xúc tức thời của người xem nhưng chúng mang tính áp đặt nặng nề, dễ gây tổn thương sâu sắc cho người trong cuộc. Sau sự cố, các gương mặt quen thuộc như Kyuhyun hay Hanhae cùng Lee Da Hee rồi DEX đều phải thừa nhận bản thân đã đi quá giới hạn ở một số khoảnh khắc nhất định. DEX thẳng thắn chia sẻ việc giữ cân bằng giữa yếu tố giải trí thu hút người xem nhưng vẫn đảm bảo sự tôn trọng tối thiểu cho thí sinh là bài toán không hề dễ giải.

Nàng hậu Mina Sue Choi trở thành tâm điểm chỉ trích của mùa giải

Song hành cùng những tranh cãi từ phía ban bình luận thì thái độ của Mina Sue Choi trong các buổi hẹn hò cũng là đề tài khiến công chúng không ngừng bàn tán. Tại buổi hẹn ở Paradise cùng chàng trai Song Seung Il, cô đã có những biểu hiện tâm lý bất nhất khiến người xem khó hiểu. Có lúc cô khẳng định chắc nịch mình thích Seung Il nhưng ngay sau đó lại nhắc tên những thí sinh nam khác như thể họ vẫn là ưu tiên hàng đầu trong lòng cô. Sự thiếu nhất quán trong lời nói lẫn hành động này khiến các MC tin rằng cô đang cố gắng giữ chân bất kỳ người đàn ông nào dành sự quan tâm cho mình.

Đỉnh điểm của sự việc là khi Song Seung Il thẳng thắn bày tỏ sự mệt mỏi trước thái độ mập mờ của đối phương. Anh nói thẳng với Mina Sue Choi rằng cứ làm những gì cô muốn vì đằng nào cô cũng sẽ hành động theo ý mình. Câu nói này như gỡ bỏ nút thắt tâm lý cho cả ban giám khảo lẫn khán giả theo dõi. Hong Jin Kyung cùng DEX thừa nhận cảm giác nhẹ nhõm khi chính người trong cuộc lên tiếng thay vì để các MC tiếp tục đưa ra những phán đoán có thể gây tranh cãi. Tuy nhiên bầu không khí của chương trình đã nhanh chóng đảo chiều khi Mina Sue Choi bật khóc nức nở ngay bên ngoài trường quay.

Một phân cảnh của Mina Sue Choi. Netflix.

Nguyên nhân khiến cô rơi nước mắt xuất phát từ những nhận xét quá trực diện của thí sinh Min Gee. Câu nói "bạn không hiểu rõ bản thân mình" của Min Gee đã chạm vào lòng tự trọng khiến cô cảm thấy bị thiếu tôn trọng cũng như tổn thương sâu sắc. Khoảnh khắc yếu lòng này của Mina buộc ban giám khảo phải khựng lại để xem xét toàn bộ quá trình họ đánh giá cô gái này suốt thời gian qua. Họ nhận ra mình đã quá vội vàng khi quy kết tính cách một con người chỉ qua vài lát cắt trên sóng truyền hình. Lời xin lỗi đã được đưa ra khi các giám khảo thừa nhận họ đã đánh giá động cơ của Mina quá nặng nề. Ở những tập phát sóng sau đó, giọng điệu bình luận đã được điều chỉnh rõ rệt theo hướng nhẹ nhàng hơn, tập trung phân tích diễn biến sự việc thay vì công kích cá nhân.

Mặc dù gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận Mina Sue Choi chính là nhân vật đáng chú ý nhất mùa giải năm nay. Với những phát ngôn thẳng thắn cùng thái độ không khoan nhượng trong các mối quan hệ phức tạp, cô nhanh chóng bị gán mác "phản diện" của Single's Inferno 5.

Bên cạnh những ồn ào trên show hẹn hò, cô còn được biết đến với hành trình nỗ lực đáng nể trong lĩnh vực sắc đẹp. Cô gái này từng quyết tâm giảm tới 15kg để tham gia rồi đăng quang ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Hàn Quốc 2021. Tiếp nối thành công đó, năm 2022 cô tiếp tục ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành đại diện Hàn Quốc đầu tiên đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất.