Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương

Mừng tuổi 54, Giáng My đã cùng dàn chị em gắn bó với nhau hơn 30 năm tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Trong dàn người đẹp thế hệ 7X, người khiến khán giả bất ngờ nhất là cựu người mẫu Thủy Hương. Đã lâu người đẹp không xuất hiện trước công chúng.

Điều khiến khán giả chú ý chính là nhan sắc không tuổi và vẻ ngoài mặn mà đằm thắm của cựu người mẫu Thủy Hương. Chị vẫn xinh đẹp như vài thập niên về trước.

Ở góc chụp nào, cựu người mẫu Thủy Hương cũng gây ấn tượng.

Còn Hoa hậu Giáng My ở tuổi 54, chị giữ được nhan sắc trẻ đẹp như bao lần chị chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân. Chia sẻ bí quyết chăm sóc sắc đẹp, giữ gìn vóc dáng, Giáng My cho biết chị có nguyên tắc không thức quá khuya. Về chế độ ăn uống, mỹ nhân 7X uống nhiều nước, luôn ăn đủ chất, không ăn kiêng và không ăn quá no. Chị cũng tuân theo quy tắc 8/16, nghĩa là nếu có bữa tiệc muộn thì sẽ phải căn đủ 16 tiếng sau mới ăn lại.

Ngoài ra, Giáng My luôn tập luyện để khỏe. Người đẹp 7X thích nhiều môn thể thao như đạp xe, chạy bộ, bơi lội và tập yoga.

Nhờ chăm sóc sức khỏe lẫn nhan sắc nên Giáng My sau 33 năm đăng quang Hoa hậu Đền Hùng vẫn trẻ trung.

Hiện tại, Hoa hậu Giáng My dành nhiều thời gian cho du lịch và gặp gỡ bạn bè.

Đây cũng là bí quyết giúp cho Giáng My luôn trẻ đẹp so với bạn bè cùng trang lứa.

Giáng My đang tận hưởng cuộc sống mà nhiều người mơ ước.

