Hành trình đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 của Yến Nhi

Tối 14/9, Nguyễn Thị Yến Nhi, 21 tuổi, quê Đắk Lắk, vượt qua 34 thí sinh để giành vương miện Miss Grand Vietnam 2025.

Theo ban tổ chức, Yến Nhi được đánh giá cao nhờ sự chuẩn bị chỉn chu, phong thái chuyên nghiệp từ những ngày đầu tham gia cuộc thi.

Khán giả và ban giám khảo nhận xét chiến thắng của cô là xứng đáng, ghi nhận nỗ lực vượt qua khó khăn để chạm tới ngôi vị cao nhất.

Ở vòng sơ khảo ngày 11/8, Yến Nhi gây chú ý với phần trình diễn trang phục: ban đầu diện váy trắng xòe, sau đó biến đổi thành váy hồng đính hoa 3D.

Cô giới thiệu bản thân, cho biết sau khi vào top 15 Miss Grand Vietnam 2024, quyết tâm trở lại để chinh phục danh hiệu cao hơn.

Ban giám khảo nhận xét Yến Nhi hoàn thiện nhan sắc, nụ cười rạng rỡ hơn so với lần đầu tham gia cuộc thi.

Sáng 20/8, Yến Nhi cùng 34 thí sinh bước vào ngày đầu ở nhà chung. Cô chọn váy xẻ tà, trang điểm sắc nét, khoe lợi thế hình thể.

So với mùa giải trước, Yến Nhi đầu tư hình ảnh kỹ lưỡng hơn, được nhiều nhà thiết kế hỗ trợ trang phục sau thời gian cộng tác làm người mẫu.

Yến Nhi chính thức ra mắt khán giả hôm 21/8, gây ấn tượng với màn catwalk.

Cô sinh ra tại Phú Yên cũ, vùng biển yên bình nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh. Hoa hậu bày tỏ niềm tự hào về quê hương Đắk Lắk sau sáp nhập, muốn trở thành đại sứ du lịch để góp phần đem hình ảnh quê hương đến với bạn bè quốc tế trong tương lai.

Yến Nhi vào top 19 phần thi Grand Voice hôm 26/8, cô thể hiện tài năng hát và vũ đạo chuyên nghiệp. Tân hoa hậu chủ yếu tự tập luyện, trau dồi các kỹ năng, học qua mạng xã hội để tiết kiệm chi phí.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói Yến Nhi đa tài, hát tốt và có tư duy âm nhạc ổn, sẽ định hướng hành trình tương lai dựa trên những nền tảng của cô.

Ngày 7/9, tại buổi họp báo công bố vương miện và phần thi áo tắm Grand Heat, Yến Nhi được ban giám khảo chọn vào top 5 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất.

Cô ghi điểm với năng lượng trẻ trung, bước catwalk chắc chắn và cách tạo dáng chuẩn. Yến Nhi cho biết học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ hai đàn chị - á hậu Tuyết Như và á hậu Lâm Bích Tuyền - trong suốt hành trình vừa qua.

Yến Nhi cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm. Cô được ban giám khảo đánh giá có tỷ lệ cơ thể đẹp, làn da trắng mịn màng.

Chỉ còn 2 tuần nữa tân hoa hậu sẽ bước ra đấu trường sắc đẹp, cô hiện lên kế hoạch rèn luyện vóc dáng cùng PT, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp để đạt được phong độ nhan sắc tốt nhất.

Từ sau khi vào top 15 Miss Grand Vietnam 2024, Yến Nhi có nhiều cơ hội làm việc trong nghề người mẫu. Cô nói đi diễn một tháng được khoảng 15 triệu, có kinh tế trang trải cuộc sống ở TP HCM và lo cho em ăn học phụ bố mẹ.

Kinh nghiệm làm người mẫu giúp Yến Nhi tỏa sáng trong phần thi Người đẹp thời trang ở VBFF hôm 30/8. Cô cũng xuất sắc lọt top 5 phần thi này, nâng số điểm quá trình lên đáng kể, góp phần chiến thắng danh hiệu hoa hậu.

Yến Nhi trong phần thi Grand Talk cùng với hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Nơi cô chia sẻ về hành trình chinh phục danh hiệu, cố gắng hoàn thiện bản thân và sẵn sàng làm việc, cống hiến.

Thông qua Miss Grand Vietnam 2025, cô mong muốn truyền cảm hứng đến các bạn trẻ, đặc biệt là những người có hoàn cảnh giống mình, rằng chỉ cần đủ quyết tâm, ai cũng có thể bước ra ánh sáng và tạo nên giá trị riêng.

Tối ngày 11/9, đêm thi Trang phục Văn hóa Dân tộc - The Grand National Costume, Yến Nhi tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu. Cô trình diễn bộ trang phục Nàng út ống tre của NTK Nguyễn Hoàng Nhật.

Dù trời mưa kéo dài hơn hai giờ, sân khấu ướt, Yến Nhi vẫn nỗ lực trình diễn hết mình. Cô cùng 34 thí sinh được khen ngợi tinh thần chuyên nghiệp, cố gắng trong phần thi quan trọng này.

Yến Nhi xúc động trước khoảnh khắc đăng quang tối 14/9. Cô cho biết sẽ tận dụng hình ảnh cá nhân để quảng bá văn hóa Việt, đặc biệt là sản phẩm lưu niệm của cộng đồng dân tộc thiểu số - lĩnh vực cô theo đuổi trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Ở phần thi ứng xử dành cho top 5 trong đêm chung kết, Yến Nhi gây ấn tượng khi trả lời song ngữ với phong thái tự tin, qua đó giành danh hiệu Miss Grand Vietnam 2025.