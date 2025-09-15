Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Sau phần ứng xử của top 5, các danh hiệu tại cuộc thi năm nay được công bố. La Ngọc Phương Anh (An Giang) giành ngôi á hậu 4. Vị trí á hậu 3 thuộc về Đinh Y Quyên (Gia Lai). Lê Thị Thu Trà đoạt danh hiệu á hậu 2. Á hậu 1 của cuộc thi là Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau). Mỹ nhân đến từ Đắk Lắk - Nguyễn Thị Yến Nhi - đăng quang ngôi vị cao nhất.

Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi (giữa) cùng á hậu 1 Nguyễn Thị Thu Ngân (trái) và Á hậu 3 Đinh Y Quyên trong giây phút đăng quang.

Nguyễn Thị Yến Nhi là một trong những thí sinh nổi bật tại Miss Grand Vietnam 2025. Cô sinh năm 2004, cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm. Từng vào top 15 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024, người đẹp trở lại sân chơi nhan sắc này với nhiều kinh nghiệm và sự trưởng thành. Yến Nhi cũng gây ấn tượng tại các phần thi phụ như Grand Voice Award và Grand Heat, nơi cô được đánh giá cao về hình thể và phong thái trình diễn.

Nhan sắc Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi.

Chung kết cuộc thi diễn ra lúc 19h30. Sau tiết mục đồng diễn ca khúc Cheri Cheri Lady của đương kim hoa hậu Võ Lê Quế Anh và 35 thí sinh, các người đẹp lần lượt hô vang tên mình và quê hương. Phát huy nét đặc trưng trong cách hô tên ở Miss Grand, nhiều ứng viên gây ấn tượng khi chọn cách hát, đọc thơ để giới thiệu bản thân. Nhờ màn thể hiện nội lực, thí sinh Phạm Yến (TP HCM) giành giải "Best Introduction Award".

Hoa hậu Quế Anh hát Cheri Cheri Lady cùng 35 thí sinh.

Trong phần công bố top 20, thí sinh Đỗ Thị Tường Vi (TP HCM) là cái tên được xướng lên đầu tiên nhờ chiến thắng hạng mục "Grand Arrival". Ngô Thái Ngân (Vĩnh Long) giành giải phụ "Grand Voice Award", trở thành gương mặt thứ hai vào top 20. Tấm vé thứ ba thuộc về Tống Thị Lan Anh (Ninh Bình) với kết quả "Grand Heat by Fan Vote" (Trình diễn bikini đẹp nhất do khán giả bình chọn). Nguyễn Hồng Ngân (TP HCM) đoạt cúp "Grand Heat"; Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau) thắng giải "Grand Walk"; và danh hiệu "Grand Shoot" về tay Bùi Thu Thủy (Hưng Yên), chốt lại danh sách 6 mỹ nhân đầu tiên của top 20.

14 cái tên còn lại gồm: La Ngọc Phương Anh (An Giang), Nguyễn Thị Kiều My (Tây Ninh), Văn Minh Trúc (Lâm Đồng), Mlô H Senaivi (Đắk Lắk), Nguyễn Thị Hồng (Hải Phòng), Lily Chen (Tây Ninh), Phạm Yến (TP HCM), Nguyễn Phương Hoa (TP HCM), Đinh Y Quyên (Gia Lai), Phan Như Thùy (Đà Nẵng), Nguyễn Thị Kim Anh (Hưng Yên), Phạm Khánh Ngân (Đồng Nai), Lê Thị Thu Trà (Nghệ An), Nguyễn Thị Yến Nhi (Đắk Lắk).

Top 20 bước vào phần thi Trình diễn bikini, sau đó chọn ra 15 ứng viên đi tiếp: Mlô H Senaivi (Đắk Lắk), Nguyễn Hồng Ngân (TP HCM), Nguyễn Thị Kiều My (Tây Ninh), Phan Như Thùy (Đà Nẵng), Nguyễn Thị Kim Anh (Hưng Yên), La Ngọc Phương Anh (An Giang), Nguyễn Phương Hoa (TP HCM), Lê Thị Thu Trà (Nghệ An), Đinh Y Quyên (Gia Lai), Bùi Thu Thủy (Hưng Yên), Nguyễn Thị Yến Nhi (Đắk Lắk), Phạm Khánh Ngân (Đồng Nai), Văn Minh Trúc (Lâm Đồng), Nguyễn Thị Hồng (Hải Phòng), Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau).

Top 20 đồng diễn bikini.

Top 15 tranh tài trong phần thi Trang phục dạ hội. Thí sinh Nguyễn Thị Hồng (Hải Phòng) giành hai giải phụ: "Best in Evening Gown" (Trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất) và "Miss Fashion" (Người đẹp thời trang). Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Kiều My (Tây Ninh) thắng hạng mục "Grand Trend"; Phan Như Thùy (Đà Nẵng) đoạt cúp "Grand Business". Cuộc thi cũng trao giải "Best Introduction Video" (Video tự giới thiệu ấn tượng nhất) cho Ngô Thái Ngân (Vĩnh Long).

Sau đó, top 10 được công bố: Phan Như Thùy (Đà Nẵng), Mlô H Senaivi (Đắk Lắk), Bùi Thu Thủy (Hưng Yên), Đinh Y Quyên (Gia Lai), Nguyễn Thị Kiều My (Tây Ninh), La Ngọc Phương Anh (An Giang), Nguyễn Thị Yến Nhi (Đắk Lắk), Lê Thị Thu Trà (Nghệ An), Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau), và Bùi Thị Uyên Phương (Đắk Lắk) - gương mặt vào top 10 nhờ nhận được số phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả (Miss Popular Vote).

Top 10 bước vào vòng thi Thuyết trình vì hòa bình với chủ đề "Bạn nhận thức thế nào về người trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam?". La Ngọc Phương Anh (An Giang) chiến thắng "Best Presentation Award" (Thuyết trình về hòa bình ấn tượng), nhờ đó trở thành cái tên đầu tiên vào top 5.

Bốn gương mặt còn lại của gồm: Nguyễn Thị Yến Nhi (Đắk Lắk), Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau), Lê Thị Thu Trà (Nghệ An) và Đinh Y Quyên (Gia Lai).

Cuộc thi cũng chọn ra top 3 Trang phục văn hóa dân tộc (Grand National Costume): vị trí đầu bảng là "Thăng Long hội" của tác giả Nguyễn Huy Hoàng; số 2 thuộc về "Châu Ro cầu Rùa" của Phạm Thị Ngọc Trang; tiếp theo là hai tác phẩm đồng hạng 3 - "Thánh ngư yên hải" của Hà Huy Quang và "Tinh khôi nghề bột" của Nguyễn Phước Thịnh.

Giải Trang phục văn hóa dân tộc và Trình diễn ấn tượng thuộc về bộ đôi NTK Huỳnh Kim Quý và thí sinh Nguyễn Thị Kiều My đến từ Tây Ninh.

Giải Trang phục dân tộc đẹp nhất do khán giả bình chọn: "Linh xà thất sơn" của tác giả Phạm Minh Mẫn, trình diễn bởi thí sinh Lê Thị Thu Trà.

Team Ivan Trần trở thành Team Mentor có những thiết kế trang phục dân tộc ấn tượng nhất (Best Design Award).

Đây là lần thứ 4 Miss Grand Vietnam được tổ chức. Sau hơn một tháng diễn ra, cuộc thi bước vào chung kết với 35 thí sinh. Người đẹp đăng quang sẽ kế nhiệm Võ Lê Quế Anh và thi Miss Grand International 2025 (một trong 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới) vào tháng 11. Ngoài ra, 4 cô gái vào top 5 cũng được trao danh hiệu á hậu và vương miện. Hội đồng giám khảo cuộc thi năm nay gồm: hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban), nghệ sĩ Vương Duy Biên (phó ban), hoa hậu Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân và diễn viên Quốc Trường.