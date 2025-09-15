Lý do Yến Nhi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025

Tối 14/9, Nguyễn Thị Yến Nhi, 21 tuổi, đến từ Đắk Lắk, được xướng tên cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025. Chiến thắng này diễn ra với tỷ lệ đồng thuận gần như tuyệt đối từ ban giám khảo, cho thấy đây không phải một lựa chọn gây tranh cãi mà là kết quả từ quá trình ghi điểm toàn diện.

Bà Phạm Kim Dung - chủ tịch cuộc thi cho biết Yến Nhi đạt gần 100% tỷ lệ đồng thuận cho ngôi vị hoa hậu, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Miss Grand Vietnam. "Chỉ trong một năm, cô ấy đã thay đổi tích cực, trưởng thành hơn rất nhiều. Với tỷ lệ cơ thể đẹp, da mịn, body cực kỳ cân đối, cô ấy là một ứng viên lý tưởng để bước ra quốc tế chỉ sau hai tuần nữa".

Các Hoa hậu, Á hậu cả hai mùa giải 2024, 2025. Ảnh: BTC cung cấp

Tân hoa hậu không phải là cái tên xa lạ với giới sắc đẹp. Cô từng vào Top 15 Miss Grand Vietnam 2024. Trở lại sau đúng một năm, cô gây bất ngờ bởi diện mạo rạng rỡ, thần thái trưởng thành và kỹ năng trình diễn vững vàng.

Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, người trực tiếp theo dõi quá trình thi của thí sinh đánh giá: "Yến Nhi có kinh nghiệm trình diễn rất tốt, bước đi chắc chắn, pose dáng dứt khoát. Tại Vietnam Beauty Fashion Fest, những bộ trang phục khó, tôi thường giao cho Yến Nhi vì biết cô ấy có thể cân được mọi kiểu váy áo và phong cách".

Anh nói sự tự tin ấy không phải ngẫu nhiên, mà được tích lũy qua năm tháng rèn luyện. Yến Nhi trở lại cuộc thi với một tâm thế vững vàng, không đặt nặng chiếc vương miện mà chỉ muốn làm hết mình

"Sức trẻ, sự máu chiến và tinh thần làm việc chuyên nghiệp của Yến Nhi khiến tôi rất tin tưởng khi cô bước ra quốc tế. Cô ấy không ngại thử thách, luôn chủ động học hỏi, chỉn chu trong từng phần thi", Hoàng Nhật Nam nói.

Ở phần thi ứng xử Yến Nhi trả lời song ngữ, mạch lạc, mang thông điệp rõ ràng về sự nỗ lực và vị thế người trẻ. "Tôi chấm Yến Nhi 9,5 điểm, cao nhất trong top 5. Câu trả lời của em ấy rất hay, thiết thực và đầy cảm xúc. Quan trọng hơn, Yến Nhi là một cô gái có cách đối nhân xử thế tốt, điều vô cùng cần thiết để trở thành một hoa hậu thực sự", giám khảo Nhật Kim Anh nói.

Giám khảo Nhật Kim Anh (trái) và tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025. Ảnh: BTC cung cấp

Hoa hậu Hà Kiều Anh - trưởng ban giám khảo Miss Grand Vietnam chia sẻ: "Yến Nhi trả lời song ngữ tốt, tự tin. Cô ấy là người đẹp nhất mùa giải năm nay, theo đúng nghĩa mà chúng tôi tìm kiếm".

Đây là lần thứ 4 Miss Grand Vietnam được tổ chức. Sau hơn một tháng diễn ra, cuộc thi bước vào chung kết với 35 thí sinh. Người đẹp đăng quang sẽ kế nhiệm Võ Lê Quế Anh và thi Miss Grand International 2025 (một trong 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới) vào tháng 11. Ngoài ra, 4 cô gái vào top 5 cũng được trao danh hiệu á hậu và vương miện. Hội đồng giám khảo cuộc thi năm nay gồm: hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban), nghệ sĩ Vương Duy Biên (phó ban), hoa hậu Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân và diễn viên Quốc Trường.