Ai đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Lê Thu Trà đang được đánh giá là thí sinh tiềm năng có khả năng giành vương miện Miss Grand Vietnam 2025. Cô sinh năm 2002, đến từ Nghệ An, có chiều cao ấn tượng 1,77 m, số đo ba vòng 85-61-88 cm. Thu Trà tốt nghiệp loại giỏi và đang học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Thương mại theo diện tuyển thẳng. Người đẹp từng đạt danh hiệu Á khôi Sinh viên Thanh lịch trường Đại học Thương Mại năm 2021, Đại sứ Áo dài Việt Nam năm 2023. Tại Miss Grand Vietnam năm nay, Thu Trà được chọn vào Top 5 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất - Grand Heat. Người đẹp được đánh giá có kỹ năng trình diễn tốt, phong độ ổn định.

Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, đến từ Đắk Lắk nằm trong nhóm thí sinh tiềm năng. Cô từng lọt vào top 15 cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024. Tại cuộc thi năm đó, Yến Nhi cũng vào top 5 Miss Fashion và top 5 Grand Voice Awards. Tại cuộc thi năm nay, Yến Nhi lọt top 5 phần thi Grand Heat. Cô cũng gây ấn tượng ở phần thi Grand Voice Award với kỹ năng biểu diễn tự tin, chuyên nghiệp. Yến Nhi cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm.

Đinh Y Quyên sinh năm 1996 ở Gia Lai, là người đồng bào H'rê. Người đẹp được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật của cuộc thi năm nay. Y Quyên cao 1,72 m, số đo ba vòng 85-60-92 cm. Cô tốt nghiệp ngành Y đa khoa tại Đại học Y Tây Nguyên, hiện là bác sĩ da liễu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Người đẹp gây chú ý khi là chị gái của Á vương 2 Mr World Vietnam 2024 - Đinh Ta Bi. Tại cuộc thi năm nay, cô vào top 5 đề cử phần thi áo tắm - Grand Heat. Cô từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Bùi Thu Thủy, sinh năm 2003, đến từ Hưng Yên. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 82-62-91 cm. Tại Miss Grand Vietnam 2025, người đẹp lọt vào top 5 các phần thi Miss Fashion, Bứt phá giới hạn. Thu Thủy có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng tham dự Miss Tourism World - China 2024, vào Top 6 Best Talent, được trao danh hiệu Đại sứ Miss Tourism Global Queen 2024. Năm 2023, Thu Thủy đoạt giải á quân 3 và Best Face tại Fitness Supermodel Việt Nam.

Nguyễn Hồng Ngân sinh năm 2000 đến từ TPHCM. Cô gây chú ý với gương mặt sắc sảo, kỹ năng trình diễn ấn tượng, được nhận xét phù hợp với tiêu chí của Miss Grand. Hồng Ngân đã được xướng tên vào top 5 phần thi Grand Heat nhờ hình thể khỏe khoắn và khả năng catwalk cuốn hút. Hồng Ngân là gương mặt mới tại cuộc thi sắc đẹp, được dự đoán gây bất ngờ tại chung kết Miss Grand Vietnam 2025.

Nguyễn Phương Hoa sinh năm 1995, đến từ TPHCM. Cô từng góp mặt tại Miss Supranational Vietnam 2018, Miss World Vietnam 2019. Phương Hoa là Trưởng phòng ngành hàng tiêu dùng nhanh một công ty, thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung. Người đẹp được đánh giá có khả năng gây bất ngờ ở chung kết tối 14/9.

Nguyễn Thị Kiều My, sinh năm 1999, từng là thí sinh gây ấn tượng tại Miss Grand Vietnam 2022. Trở lại sau ba năm, Kiều My được nhận xét trưởng thành cả về sắc vóc, kỹ năng. Cô cũng là thí sinh có lượng fan đông đảo ở cuộc thi năm nay.

Trần Như Ngọc (Lily Chen) sinh năm 1995, là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt. Cô là doanh nhân, diễn viên, ca sĩ, dược sĩ, người mẫu ảnh, MC. Lily Chen từng đoạt danh hiệu Á quân Tình Bolero 2019, Á quân Én Vàng 2022. Hiện Lily Chen còn là giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh của cuộc thi Miss Grand Vietnam.

Mlô H Senaivi 24 tuổi, đến từ Đắk Lắk, cao 1,68 m, số đo ba vòng 85-61-93 cm. Cô tốt nghiệp Trường đại học RMIT, chuyên ngành Thiết kế sáng tạo. Mlô H Senaivi gây chú ý với thành tích học tập ấn tượng, từng giành nhiều học bổng trong quá trình học tập tại Mỹ, thông thạo tiếng Anh và tiếng Trung.