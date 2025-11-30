Đôi giày được Hoa hậu Đỗ Thị Hà cưng nhất, dịp đặc biệt nào cũng thấy diện

Sau đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà với doanh nhân Viết Vương, nhiều người tò mò không biết hai vợ chồng nàng hậu đón tuần trăng mật ở đâu. Mới đây, cặp đôi đã có chuyến đi Thượng Hải (Trung Quốc) để công tác cũng như nghỉ ngơi sau hôn lễ.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ clip đi khám phá Thượng Hải. Nàng hậu chọn style thanh lịch với váy ren trắng kết hợp áo choàng vải dạ, chân đi đôi giày bệt màu kem đồng điệu.

Netizen nhanh chóng phát hiện đôi giày này đã được Đỗ Thị Hà xỏ chân khá nhiều lần và toàn vào những dịp đặc biệt. Khi sang châu Âu chụp ảnh cưới hồi tháng 9, Đỗ Thị Hà đã khoe dáng với mẫu giày đế thấp màu kem đơn giản nhưng rất tôn dáng.

Trong lễ ăn hỏi ở quê nhà, nàng hậu tiếp tục biến thiết kế này thành giày cưới. Dù là giày bệt nhưng phần mũi nhọn kết hợp với áo dài rất hợp, giúp Đỗ Thị Hà nhìn nhẹ nhàng, thanh thoát. Từ khi hẹn hò với thiếu gia Viết Vương, Hoa hậu Việt Nam 2020 có bộ sưu tập giày bệt rất phong phú để không chênh lệch chiều cao với nửa kia.

Đôi giày yêu thích của nàng hậu đến từ thương hiệu Jimmy Choo, rất nổi tiếng với các đôi giày cưới thanh lịch, sang trọng. Mẫu giày có gót cao 2.5 cm, mũi nhọn kiểu cổ điển, phần quai ngang đính pha lê có thể điều chỉnh cho vừa với chân từng người nên rất thoải mái khi di chuyển.