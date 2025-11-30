Ngoại hình bốn mỹ nhân nức tiếng gợi cảm một thời

Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982, bén duyên với nghề diễn qua nhân vật Trúc trong phim "Tình yêu còn mãi" (2006). Khi ấy, nữ diễn viên yêu thích kiểu trang điểm đậm với lông mày được tỉa mỏng, xếch nhẹ và đường eyeliners sắc sảo. Cô hoàn thiện phong cách bằng kiểu tóc ép thẳng, để màu đen tự nhiên.

Sau phim "Kiều nữ và đại gia" phát hành năm 2008, cô nổi tiếng và càng được chú ý hơn khi làm Đại sứ Du lịch Việt Nam 2011 rồi đầu tư trang phục tiền tỷ để có diện mạo gợi cảm, cuốn hút mỗi lần xuất hiện tại LHP Cannes.

Ở tuổi 43, Lý Nhã Kỳ vẫn trung thành với phong cách gợi cảm nhưng chú ý đến chất liệu, kiểu dáng và những chi tiết cắt xẻ không quá táo bạo để hoàn thiện vẻ sang trọng. Không còn đóng phim thường xuyên, cô vẫn thu hút sự chú ý mỗi lần dự sự kiện với tư cách khách mời.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989, khi này mới tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2010 có làn da ngăm, đôi mắt bé, thân hình gầy.

Rời khỏi cuộc thi, cô nỗ lực tham gia nhiều lĩnh vực như âm nhạc, nhan sắc hay truyền hình thực tế. Người đẹp luôn gắn với hình ảnh sexy với các bộ hình bikini hoặc trang phục cắt khoét mỗi lần dự sự kiện.

Ở tuổi 36, Diệp Lâm Anh vẫn theo đuổi phong cách sexy với những bộ trang phục táo bạo mỗi lần dự sự kiện hay biểu diễn. Sau cuộc thi "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", cô thi thoảng đi hát cùng nhóm Lunas. Người đẹp từng nói cô không phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ sử dụng các công nghệ làm đẹp.

Ngọc Trinh sinh năm 1989, trở thành người mẫu của Venus năm 15 tuổi và liên tục tham gia các cuộc thi nhan sắc để tìm chỗ đứng trong showbiz. Lúc này, cô tham gia cuộc thi 'Người đẹp thời trang 2007' và đoạt giải hoa khôi. Thuở mới vào nghề, cô có làn da ngăm đen, hàm răng chưa đều và chuộng kiểu trang điểm lòe loẹt.

Từ giai đoạn 2010 - 2011, Ngọc Trinh chuyển sang hình ảnh gợi cảm, có bước lột xác ngoạn mục về ngoại hình với làn da trắng mịn, số đo ba vòng nóng bỏng. Cô chụp nhiều bộ hình bên bể bơi và được đặt cho biệt danh "nữ hoàng nội y".

Ở tuổi 36, sau nhiều biến cố trong cuộc sống, Ngọc Trinh vẫn trung thành với phong cách gợi cảm. Cô thường chọn trang phục trễ nải, cắt khoét trong các bộ ảnh thời trang.

Elly Trần sinh năm 1987, tên thật Nguyễn Kim Hồng, bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội từ năm 2009 nhờ những bức ảnh khoe vòng một nóng bỏng. Lợi thế hình thể giúp cô trở thành người mẫu cho các studio, tạp chí, các trang web trực tuyến dành cho giới trẻ. Nhờ chiến thắng trong cuộc thi game năm 2009, Elly là người Việt duy nhất vào Top 99 kiều nữ gợi cảm của Askmen, bên cạnh các ngôi sao hàng đầu của Hollywood. "Elly Trần" cũng nằm trong 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất ở Hàn Quốc. Sau đó, sức nóng của cô lan sang các nước Đài Loan, Thái Lan... Suốt nhiều năm, cô thường xuyên hâm nóng tên tuổi bằng các bộ hình nội y gợi cảm.

Sau khi làm mẹ, Elly Trần thay đổi phong cách hot girl sang hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, mặn mà với mái tóc xoăn sóng to nhuộm màu thay vì tóc thẳng màu đen như trước nhưng vẫn gắn bó với váy áo gợi cảm.

Ở tuổi U40, cô vẫn không ngại những bộ cánh hở da thịt đầy táo bạo. Cô thường thực hiện các bộ ảnh với nội y cùng kiểu trang điểm như búp bê với lớp đôi mắt đeo lens long lanh, son môi căng mọng.