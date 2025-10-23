Đỗ Thị Hà thay 3 bộ váy cúp ngực ở lễ cưới

Đỗ Thị Hà mặc váy cúp ngực thanh lịch, tối giản họa tiết để đón khách

Tối 22/10, lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương diễn ra tại khu đô thị Nam Cầu Dài (Đồng Hới, Quảng Trị), hướng nhìn ra sông Nhật Lệ. Dưới mưa, hàng nghìn khách mời vẫn có mặt, chia vui cùng cô dâu chú rể trong không gian rực rỡ ánh đèn và sắc trắng - xanh chủ đạo.

Không gian lễ cưới "ngập hoa" theo đúng nghĩa đen, toàn bộ là hoa tươi được vận chuyển trong ngày. Không gian tiệc cưới với tông màu trắng - xanh chủ đạo, lấy cảm hứng "vườn địa đàng", phong cách châu Âu tươi mát.

Sau ngày dài di chuyển từ Thanh Hóa về Quảng Trị, trải qua hai lễ rước dâu và thành hôn tại nhà gia tiên của chú rể, Đỗ Thị Hà cùng doanh nhân Viết Vương có mặt tại địa điểm tổ chức tiệc cưới lúc 15h.

Hoa hậu Việt Nam 2020 để tóc búi gọn, trang điểm nhẹ nhàng, diện bộ váy cúp ngực tông trắng đơn giản, phần eo thắt nơ lớn tạo điểm nhấn, cầm hoa trắng ton-sur-ton. Trang phục giúp tôn vóc dáng thanh thoát, mang nét hiện đại nhưng vẫn kín đáo, phù hợp cho màn đón khách đầu buổi.

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị diện chân váy bồng bềnh, được bố dắt tay vào lễ đường và thề nguyện cùng doanh nhân Viết Vương

Khoảng 18h, trong tiếng nhạc và ánh sáng cùng những tiếng vỗ tay của quan khách, Đỗ Thị Hà xuất hiện trong bộ váy cưới cúp ngực dáng công chúa, đính kết pha lê và hoa nổi tinh xảo.

Cô được bố dắt tay vào lễ đường, rưng rưng xúc động trong khoảnh khắc trọng đại. Trên sân khấu, Đỗ Thị Hà và Viết Vương thực hiện các nghi thức truyền thống như trao nhẫn cưới, rót rượu, ra mắt quan viên hai họ.

Trong phần phát biểu tại lễ cưới, doanh nhân Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, cha của Viết Vương - ví tình yêu của hai con như dòng sông Nhật Lệ và Long Đại hòa quyện ra biển lớn. “Hai con sông gặp nhau cũng giống như hai con không thể tách rời và cùng nhau ra biển. Chúc hai con hạnh phúc, quấn quýt, có cuộc sống viên mãn”, ông phát biểu.

Giữa không gian lãng mạn bên bờ sông Nhật Lệ, Viết Vương và Đỗ Thị Hà thực hiện các nghi thức truyền thống, bao gồm trao nhẫn cưới và rót rượu mừng. Khoảnh khắc Viết Vương nhẹ nhàng đeo nhẫn cho Đỗ Hà, cô gật đầu cười hạnh phúc. Không khí trang trọng nhưng ấm áp, xen lẫn tiếng vỗ tay và lời chúc phúc của người thân, bạn bè.

Đỗ Thị Hà gửi lời thề nguyện đến chồng: “Từ hôm nay đến mãi về sau, em và anh không còn lối đi riêng mà là một hành trình chung, mang tên hạnh phúc trọn đời”.

“Cảm ơn em xuất hiện trong cuộc đời anh và cho anh biết thế nào là tình yêu. Chúng ta cùng nhau cố gắng để tình yêu này không chỉ là những lời nói ngọt ngào mà còn được thể hiện qua từng hành động, sự sẻ chia mỗi ngày”, doanh nhân Viết Vương đáp lại.

Váy cưới ren cách điệu giúp Đỗ Thị Hà tôn dáng

Sau lễ chính, Đỗ Thị Hà thay bộ váy thứ ba, kiểu cúp ngực cách điệu với phần thân ren trong suốt, tạo điểm nhấn nhẹ ở vòng eo. Thiết kế mang vẻ hiện đại, sang trọng nhưng không kém phần nữ tính. Hoa hậu Việt Nam chọn cả ba bộ trang phục có kiểu dáng cúp ngực trong ngày trọng đại, nhưng mỗi thiết kế có điểm nhấn khác nhau.

Hôn lễ của Đỗ Thị Hà và Viết Vương có thể gọi là "kéo dài từ 6h đến đêm", do mất khoảng thời gian 5 tiếng di chuyển từ nhà cô dâu ở Thanh Hóa về Quảng Trị.

Bất chấp cơn mưa lớn kéo dài từ cuối giờ chiều, lượng khách đến dự tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương vẫn đông kín. Từ ngoài khu đô thị Nam Cầu Dài, dòng xe nối dài hướng về khu vực bên sông Nhật Lệ, nơi dựng rạp cưới mái vòm rộng hàng nghìn mét vuông.

Bên trong rạp mái vòm, khách mời cùng dõi theo hành trình hạnh phúc của Đỗ Thị Hà trên sân khấu. Phía ngoài, hàng trăm người dân và khán giả đội mưa đứng theo dõi, ghi hình, chụp ảnh bằng điện thoại.

Cơn mưa không làm giảm không khí sôi động của buổi lễ. Ánh đèn từ rạp cưới phản chiếu xuống mặt sông Nhật Lệ, tạo nên khung hình lộng lẫy chưa từng có cho đám cưới ngoài trời ở Quảng Trị.