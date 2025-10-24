Hai kiểu tóc đơn giản tôn nhan sắc nàng dâu hào môn Đỗ Thị Hà

1. Tóc buộc nửa đầu

Vẻ ngoài hiền thục, thướt tha của Đỗ Thị Hà trong lễ vu quy nhận được nhiều khen ngợi.

Trong lễ vu quy sáng 22/10 tại nhà riêng ở Thanh Hóa, Hoa hậu Việt Nam 2020 diện áo dài cưới ren Pháp may thủ công. Đỗ Thị Hà chọn lối trang điểm tone hồng ngọt ngào kết hợp tóc buộc nửa đầu, tóc mái chải lệch. Kiểu tóc "quốc dân" này giúp nàng dâu hào môn khoe khéo mái tóc dài thướt tha, toát lên vẻ thanh tao, trang nhã.

Trước đó, trong lễ ăn hỏi hôm 16/10, Đỗ Thị Hà cũng ghi điểm với mái tóc buông xõa tự nhiên, chỉ cố định tóc mái, giữ vẻ gọn gàng, trang nhã.

Người đẹp từng tiết lộ chu trình chăm sóc kỹ lưỡng, cầu kỳ để duy trì mái tóc dài đẹp, óng ả. Ngoài việc chăm sử dụng các sản phẩm dưỡng, Đỗ Thị Hà còn thường xuyên ủ tóc với dầu dừa và vitamin B1 nhằm kích thích tóc mọc dày, mọc khỏe hơn.

2. Tóc búi thấp

Hôn lễ của Đỗ Thị Hà - Nguyễn Viết Vương diễn ra từ 17h tối 22/10, tại rạp cưới rộng 2.300 m2, được dựng ở khu đô thị Nam Cầu Dài nằm bên bờ sông Nhật Lệ. Trong ngày trọng đại, Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện ba chiếc váy cưới dáng cúp ngực kết hợp cùng khăn voan. Để hài hòa với trang phục, Đỗ Thị Hà chọn kiểu tóc búi thấp, mái chải lệch, buông lơi một vài lọn tóc mai tăng vẻ mềm mại, điệu đà. Kiểu tóc cổ điển này cũng giúp cô khoe trọn các đường nét xinh đẹp và để lộ bờ vai trần quyến rũ.

Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân Nguyễn Viết Vương trong tiệc cưới tối 22/10.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô thi Miss World 2021 tại Puerto Rico và vào top 13 chung cuộc. Cô vào Top 67 đề cử "Vẻ đẹp vượt thời gian" của Missosology, là giám khảo Miss World Vietnam 2023, giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2024. Từ năm 2023, Đỗ Thị Hà chuyển hướng kinh doanh ngành làm đẹp. Cô thường xuyên du lịch, dùng đồ hiệu sang.

Chồng của Đỗ Thị Hà tên Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, là thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải.