Đỗ Thị Hà được khen khéo chọn giày để không cao lấn át chồng

Đỗ Thị Hà tổ chức lễ nạp tài tại tư gia ở Hậu Lộc, Thanh Hóa. Cô được nhiều người khen đẹp nền nã khi diện áo dài trắng mang tên "Thanh Bình hỷ lạc" do Dũng Nguyễn thiết kế riêng. Người đẹp trang điểm nhẹ nhàng, thả tóc dài suôn mượt và hoàn thiện phong cách bằng giày bệt tiệp màu trang phục.

Món phụ kiện này được nhận xét là lựa chọn sáng suốt của nàng hậu 24 tuổi bởi nó không chỉ đem lại vẻ thanh lịch, nữ tính, hài hòa với xiêm y mà còn phù hợp bối cảnh. Đỗ Thị Hà có chiều cao 1,77 m, do đó giày đế thấp sẽ giúp cô tạo nên hình ảnh cân đối, không lấn át khi sánh vai ông xã. "Đỗ Hà chọn giày thật tinh tế, không lấn át chồng"; "Viết Vương chọn đúng vợ rồi, vừa đẹp vừa khéo"... một số khán giả bình luận trên Facebook.

Đỗ Thị Hà nắm tay chú rể Nguyễn Viết Vương trong lễ nạp tài ở Thanh Hóa, sáng 16/10.

Hoa hậu diện áo dài trắng kết hợp giày bệt đồng điệu.

Mẫu giày Bing Pump Flat của Đỗ Thị Hà đến từ thương hiệu nổi tiếng Jimmy Choo, sản xuất tại Italy, chất liệu da bóng và phom mũi nhọn cổ điển, gót chỉ cao 2,5 cm. Điểm nhấn của sản phẩm là phần quai ngang đính pha lê thủ công, có thể điều chỉnh vừa vặn chân người dùng.

Thiết kế xinh xắn này từng theo nhan sắc Gen Z trong chuyến du lịch kết hợp chụp ảnh cưới tại châu Âu tháng trước, được cô phối cùng nhiều kiểu trang phục đa dạng và túi Hermes Kelly Sellier hơn 600 triệu đồng.

Đôi giày Jimmy Choo Bing Pump Flat của nàng dâu hào môn.

Sau lễ nạp tài, đám cưới của Đỗ Thị Hà dự kiến diễn ra ngày 22/10 tại quê nhà chú rể ở Quảng Trị. Chồng cô là doanh nhân 31 tuổi Nguyễn Viết Vương - tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô thi Miss World 2021 tại Puerto Rico, vào top 13 chung cuộc. Người đẹp đảm nhận vai trò giám khảo Miss World Vietnam 2023 và Hoa hậu Việt Nam 2024.