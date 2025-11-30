3 việc làm giúp giảm ngứa da đầu khi thay đổi thời tiết

Làm sạch dịu nhẹ

Để làm sạch da đầu và tóc, nên chọn các sản phẩm có thành phần dịu nhẹ, ưu tiên dầu gội thành phần thiên nhiên, hạn chế để da đầu phải tiếp xúc với hóa chất tẩy rửa. Bên cạnh đó, nên chú ý đến nhiệt độ nước gội đầu, không dùng nước quá nóng, nên dùng nước ở mức 36 - 38°C. Nước quá nóng có thể làm hỏng lớp màng bã nhờn trên da đầu, dễ gây khô và ngứa.

Gội đầu bằng nước mát và ưu tiên dầu gội chứa thành phần thiên nhiên giúp hạn chế tổn thương hàng rào bảo vệ da đầu, nang tóc, nhờ đó giảm tiết dầu, bớt kích ứng.

Duy trì độ ẩm cho da đầu

Sau khi gội đầu, hãy thấm khô nước đọng trên tóc và da đầu, sau đó sấy khô khoảng 80%. Nên ưu tiên sấy ở chế độ mát, để máy sấy cách da đầu khoảng 20 cm và không sấy quá lâu nhằm tránh làm mất độ ẩm, khiến da khô, ngứa ngáy.

Ngoài ra, nếu da đầu nhạy cảm, dễ bị ngứa khi thay đổi thời tiết, bạn nên tránh nhuộm, uốn tóc trong thời gian này.

Điều chỉnh lối sống

Để duy trì da đầu khỏe mạnh, bạn cần duy trì các thói quen sinh hoạt lành mạnh, như ngủ đủ giấc, uống đủ nước, hạn chế các thực phẩm không tốt cho cơ thể.

Đồ ngọt, thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ làm gia tăng tình trạng viêm, kích thích tuyến bã nhờn và nấm men phát triển, khiến da đầu thêm ngứa ngáy, tổn thương nang tóc.

Thiếu ngủ có thể làm tình trạng khô và ngứa trở nên trầm trọng hơn vì quá trình phục hồi da diễn ra mạnh mẽ nhất vào ban đêm. Tránh các thực phẩm nhiều đường, vì tiêu thụ nhiều đồ ngọt có thể làm mất ổn định bã nhờn và làm trầm trọng thêm tình trạng viêm da đầu. Cuối cùng, hãy uống nhiều nước để duy trì độ ẩm cần thiết cho toàn bộ cơ thể, điều này góp phần ổn định hoạt động của tuyến bã nhờn.