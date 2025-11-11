Bóc giá túi hiệu dàn sao dự đám cưới Đỗ Thị Hà

Trong đám cưới của hoa hậu Đỗ Thị Hà tổ chức tối 9/11, Đỗ Mỹ Linh là một trong những khách mời nhận được nhiều sự chú ý với phong cách thanh lịch.

Cô diện váy trắng phối áo khoác tweed kín đáo, xách túi Chanel Vanity màu đen gần 105 triệu đồng, tạo điểm nhấn cho tổng thể.

Mẫu túi làm từ da bê - cừu mềm với vân nổi tự nhiên, thiết kế khóa kéo đôi giúp mở rộng khoang chứa, thuận tiện cho nàng hậu khi lấy đồ.

Thiết kế mà nàng hậu chọn là một trong những 'hot item' tại show Cruise 2025 -2026 ở hồ Como - Italy hôm 29/4 và tại Singapore hôm 4/11.

Lương Thùy Linh nền nã cùng váy lụa hai dây phối áo choàng organza màu kem, xách túi Lady D-Joy trị giá khoảng 135 triệu đồng, hoàn thiện phong cách thời thượng.

Túi làm từ da cừu màu be với họa tiết khâu Cannage, điểm nhấn kim loại mạ vàng. Thiết kế đi kèm dây đeo xích tháo rời và dây da điều chỉnh linh hoạt.

Mẫu túi cũng được Jisoo (Blackpink) yêu thích, thường mang khi dạo phố hoặc tham dự sự kiện thời trang tại Paris (Pháp), Seoul (Hàn Quốc).

Đoàn Thiên Ân xuất hiện ấn tượng với váy dệt kim đen xuyên thấu ôm dáng, phối giày mũi nhọn, đồng hồ Cartier và túi Lady Dior trị giá khoảng 115 triệu đồng.

Túi màu hồng làm từ da cừu nhuộm với đường khâu tinh tế, đính charm nhỏ, tạo nét nữ tính và ngọt ngào cho tổng thể.

Mẫu túi này từng được Dior gửi tặng Vương phi Diana khi dự khai trương triển lãm Paul Cézanne tại Grand Palais (Paris) năm 1995, theo Vogue.

Sau đó, bà thường xuyên sử dụng mẫu túi Dior khi xuất hiện trước công chúng. Nhà mốt đã quyết định đổi tên từ 'Chouchou' thành 'Lady Dior' để vinh danh bà.

MC Khánh Vy chọn váy ren phom cổ điển, xách túi Lady Dior size vừa trị giá khoảng 170 triệu đồng.

Thiết kế với lớp lót da dê - cừu mang sắc trắng tối giản, đường may phồng nhẹ tạo nên kết cấu chần bông đặc trưng, giúp cho nàng MC thêm phần nổi bật trong đám cưới.

Á hậu Bùi Khánh Linh diện set đồ tweed hồng nhạt phối áo lưới ôm dáng, tạo vẻ nữ tính, quyến rũ. Cô xách túi Dior Caro Bag màu đen, được nhà mốt bán với giá khoảng 135 triệu đồng.

Mẫu thiết kế mềm mại kết hợp nét hiện đại và thanh lịch, làm từ da cừu đen khâu Macrocannage. Phần nắp túi trang trí khóa xoắn CD mạ vàng, lấy cảm hứng từ con dấu nước hoa Dior.

Hoa hậu Hà Kiều Anh chọn váy hồng thanh lịch, phối cùng trang sức kim cương và thắt lưng đính đá pha lê từ Manolo Blahnik.

Hà Kiều Anh chọn mẫu túi cổ điển Dior Bullcalf được làm từ da bò với độ bền cao. Mẫu túi nổi đình đám từ năm 2015, hiện khá hiếm trên thị trường.