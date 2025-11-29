Hoa hậu Bảo Ngọc được tổ chức Miss World chú ý, tín hiệu tích cực cho đại diện Việt Nam?

Trên fanpage và website chính thức, tổ chức Miss World đăng tải bài viết về đại diện Việt Nam là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc với tiêu đề Reigning Miss World Vietnam Lê Nguyễn Bảo Ngọc Champions Youth Climate Action at Vietnam Green Day 2025. Tạm dịch: Hoa hậu Thế giới Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc tiên phong hành động vì khí hậu tại Vietnam Green Day 2025.

Trong đó, Miss World giới thiệu Vietnam Green Day 2025, là một trong những sự kiện về môi trường lớn nhất cả nước thu hút hơn 20.000 người tham dự.

Vietnam Green Day 2025 là sự kiện nằm trong chuỗi dự án GenZero do chính Bảo Ngọc sáng lập. Tại đây, cô đã mang đến một bài phát biểu đầy cảm xúc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao quyền cho thế hệ trẻ và nuôi dưỡng lối sống bền vững: “Yêu thiên nhiên không chỉ là trách nhiệm, mà là bản chất của sự sống. Sự tồn tại của hành tinh chính là sự tồn tại của chính chúng ta”.

Đây cũng là một trong số ít bài viết về thí sinh khu vực châu Á của mùa giải Miss World lần thứ 73 cho đến hiện tại được xuất hiện trên nền tảng chính thức của Miss World, cho thấy ban tổ chức đang chú ý đến đại diện Việt Nam và hành trình lan tỏa những giá trị nhân văn của cô.

“Với tầm nhìn rõ ràng về một tương lai xanh hơn, Miss World Vietnam cho thấy Sắc đẹp vì mục đích cao cả (Beauty With a Purpose) bắt đầu bằng hành động, và hành động đó phải bắt đầu ngay từ bây giờ”, tổ chức Miss World dành lời khích lệ.

Ngoài ra, tổ chức Miss World còn dành đoạn giới thiệu về Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc với vai trò nhà sáng lập của Gen Zero - dự án phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy sự tham gia của thanh niên vào 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Mục tiêu 13 - Hành động vì khí hậu.

Bên cạnh tâm huyết dành cho các dự án, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn đang duy trì lịch trình bận rộn, tập trung cao độ cho hành trình chinh phục vương miện Miss World lần thứ 73. Người hâm mộ đang đặt nhiều kỳ vọng vào đại diện Việt Nam tại sân chơi sắc đẹp danh giá này.