4 á hậu sở hữu gương mặt đẹp nhất showbiz Việt là ai?

Phương Nhi, Tú Anh, Vũ Thuý Quỳnh và Trương Thị May - 4 á hậu, 4 phong cách nhưng đều là đại diện tiêu biểu cho sự đa dạng, phong phú của vẻ đẹp phụ nữ Việt: từ ngọt ngào, sang trọng đến sắc sảo, cá tính, mỗi người là một nét chấm phá góp phần làm nên bức tranh nhan sắc đa dạng.

Á hậu Phương Nhi gây ấn tượng với khuôn mặt thanh thoát, trong trẻo hiếm thấy. Các đường nét hài hòa, từ đôi mắt biết cười, sống mũi thẳng đến nụ cười dịu dàng tạo nên khí chất "nhìn là yêu" rất đặc trưng. Vẻ đẹp của cô nghiêng về cảm giác tươi sáng, nhẹ nhàng, dễ tạo thiện cảm.

Nếu Phương Nhi thiên về sự ngọt ngào thì á hậu Tú Anh lại nổi bật với vẻ sang trọng đầy cuốn hút. Khuôn mặt trái xoan cùng thần thái trưởng thành giúp cô dễ dàng tỏa sáng trong bất cứ khung hình nào. Đôi mắt sắc nhưng không lạnh, sống mũi thẳng và tổng thể đường nét cân đối tạo cho Tú Anh vẻ đẹp đài các vừa cổ điển vừa hiện đại.

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh mang đến sắc đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần cá tính. Khuôn mặt của cô sở hữu cấu trúc mềm mại, đôi mắt to và nét cười rạng rỡ, tạo cảm giác dễ gần. Ở Thúy Quỳnh, người ta thấy sự tươi trẻ, năng động nhưng vẫn đủ độ sắc để không bị nhạt khi đứng trên sân khấu hay trước ống kính.

Trong khi đó, á hậu Trương Thị May lại sở hữu vẻ đẹp rất khác: huyền bí và giàu bản sắc. Đôi mắt sắc, làn da nâu khoẻ khoắn tạo nên hình ảnh mạnh mẽ, cá tính. Nhan sắc của cô không chỉ đẹp theo tiêu chuẩn thông thường mà dễ nhận diện và khó lẫn.