Đỗ Mỹ Linh: Hành trình một thập kỷ rực rỡ sau đăng quang 'Hoa hậu Việt Nam'

Đỗ Mỹ Linh đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam tròn một thập kỷ. Suốt hành trình 10 năm với danh hiệu danh giá này, cô đã cho thấy bản lĩnh cũng như sự cống hiến sức trẻ cho các hoạt động cộng đồng. Điều này cũng chính là 4 giá trị cốt lõi của Hoa hậu Việt Nam gồm: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

​Hiện tại, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang và có hai con. Tuy sống trong gia đình hào môn nhưng cô vẫn giữ cuộc sống đơn giản, bình dị. Từ khi đăng quang đến nay, "nàng Hậu" luôn được khen ngợi vì không hướng đến sự xa hoa. Thay vào đó, cô tập trung phát triển các giá trị cốt lõi từ bên trong.

Không chỉ gây thiện cảm bởi sự giản dị, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn xây dựng hình ảnh Hoa hậu Việt Nam có trình độ học vấn. Cô tốt nghiệp trường ĐH Ngoại thương và từng thử sức với vai trò MC, biên tập viên truyền hình. Gần đây, người đẹp lui về chăm sóc gia đình nhỏ nên ít tham gia các hoạt động giải trí.

Tuy vậy, Đỗ Mỹ Linh vẫn là tên tuổi hàng đầu được các nhãn hàng lựa chọn. Không chỉ vậy, cô thường xuyên góp mặt trong các show diễn thời trang lớn trong nước. Dù đã lập gia đình nhưng cái tên Đỗ Mỹ Linh chưa bao giờ "hạ nhiệt".

Trong mùa tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026, câu chuyện Đỗ Mỹ Linh suýt bỏ thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016 lại được netizen chú ý trở lại. Năm đó, cô bận rộn với lịch học, lịch làm việc nên đã tính không tham dự vòng Sơ khảo của Hoa hậu Việt Nam. Nhưng sau đó, cô vẫn cố gắng theo đuổi giấc mơ về chiếc vương miện danh giá này và gặt hái thành công vang dội.

Câu trả lời ứng xử của Đỗ Mỹ Linh năm 2016 cũng được đánh giá là một trong những câu trả lời khéo léo nhất trong các mùa giải Hoa hậu Việt Nam. Khi được hỏi: "Nhiều bạn trẻ lấy việc làm việc hết mình, hưởng thụ tối đa làm phương châm sống. Bạn có đồng tình với phương châm đó không?". Cô đã không ngần ngại chia sẻ: "Khi đọc câu nói trong phong bì này, tôi hơi băn khoăn một chút về chữ 'hưởng thụ'. Nếu được, tôi muốn thay bằng từ 'tận hưởng'. Khi đã làm việc hết mình, tôi nghĩ, ai cũng xứng đáng tận hưởng thành quả do mình làm ra".

Và đến hiện tại, "nàng Hậu" vẫn không ngừng cống hiến bằng việc tham gia các hoạt động thiện nguyện bên cạnh ông xã. Cô cũng biết 'tận hưởng' cuộc sống của mình theo cách giản dị nhất, ít phô trương như đúng những gì mà cô gái trẻ Đỗ Mỹ Linh đã xác định cách đây 10 năm, khi bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi sắc đẹp tầm vóc hàng đầu quốc gia.

Hiện tại, kỷ niệm 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam nhưng cô đang bận rộn chăm sóc cho em bé thứ hai vừa chào đời. Hy vọng, sắp tới, khi cuộc thi chính thức bước vào Chung kết ở Hải Phòng thì Đỗ Mỹ Linh cũng sẽ kịp góp mặt.