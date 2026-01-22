Đặng Thu Thảo diện set đồ gần 200 triệu đồng dự sự kiện

"Nàng dâu hào môn" diện set đồ vải tweed gồm áo blazer lửng và chân váy bút chì của một local brand Việt Nam, giá khoảng 3 triệu đồng. Trên tay, cô xách mẫu túi Serpenti Forever Top Handle của Bvlgari làm điểm nhấn.

Thiết kế được làm từ da thằn lằn trắng mã não tạo thành túi tông trắng xám. Bên trong, túi có lớp lót bằng da nappa. Điểm nhấn trên túi là chiếc khóa đầu rắn đặc trưng dòng Serpenti, cũng là thiết kế kinh điển của thương hiệu, được làm từ đồng thau mạ ruthenium, tô điểm bằng vảy men opal và ngà voi cùng mắt mã não đen. Trên website của hãng, túi được định giá 6.600 USD (khoảng 180 triệu đồng). Chiếc túi được Đặng Thu Thảo yêu thích và sử dụng nhiều lần từ sau khi sinh con thứ ba.

Đặng Thu Thảo diện trang phục trang nhã đi sự kiện.

Cô phối váy áo local brand với túi xách da thằn lằn giá xấp xỉ 200 triệu đồng.

Để hoàn thiện vẻ ngoài, Đặng Thu Thảo chỉ chọn trang sức tối giản. Bộ cánh đi theo tiêu chí trang nhã, không logo được hoa hậu theo đuổi nhiều năm nay. Diện mạo giúp mỹ nhân ba con nhận được sự hưởng ứng của khán giả. Người hâm mộ khen gu ăn mặc thanh lịch, sang trọng không phô trương và sắc vóc của Đặng Thu Thảo sau hơn một thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012.

Từ khi kết hôn, Đặng Thu Thảo hỗ trợ công ty nhà chồng. Tuy nhiên cô hạn chế chia sẻ về công việc trên trang cá nhân. Một vài lần đăng hình dự sự kiện của gia đình chồng, cô đều ghi điểm với những bình luận tích cực. Cô còn là nguồn cảm hứng phong cách, được nhiều chị em học hỏi cách ăn mặc.

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991 ở Bạc Liêu. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, cô là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long cùng năm. Kể từ khi kết hôn năm 2017, Đặng Thu Thảo hạn chế hoạt động showbiz, tập trung chăm sóc tổ ấm, thỉnh thoảng xuất hiện trong một số sự kiện. Hiện Đặng Thu Thảo và chồng đại gia có ba con, hai gái một trai. Bé đầu Sophie 6 tuổi, mới vào lớp Một. Bé thứ hai tên Liam, 4 tuổi, học mẫu giáo và bé út mới sinh hồi tháng 9.