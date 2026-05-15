5 thói quen giúp Lý Gia Hân giữ nhan sắc bền bỉ sau ba thập kỷ

Lý Gia Hân chia sẻ hình ảnh trong chuyến đi ngắm hoa anh đào với dòng chú thích "Enjoying the Sakura moment #2026".

Xuất hiện trong loạt ảnh ngắm hoa anh đào hồi tháng 4, Lý Gia Hân gây chú ý với vẻ ngoài thanh lịch ở tuổi 56. Cựu Hoa hậu Hong Kong diện trang phục trang nhã, trang điểm nhẹ, thần thái tươi tắn giữa khung cảnh mùa xuân. Sau hơn ba thập kỷ đăng quang, cô vẫn được truyền thông Hoa ngữ ca tụng bằng nhiều danh xưng như "Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong", "Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hoa hậu Hong Kong" hay "Biểu tượng nhan sắc xứ Cảng thơm".

Sức hút của Lý Gia Hân không chỉ đến từ gương mặt lai sắc sảo mà còn từ lối sống kỷ luật, chăm sóc da đều đặn, ăn uống chọn lọc và tinh thần trẻ trung.

Ăn trái cây vào buổi sáng, ưu tiên thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Một trong những thói quen được nhắc nhiều nhất của Lý Gia Hân là ăn trái cây vào buổi sáng. Người đẹp tin rằng làn da và vóc dáng phản ánh phần nào những gì cơ thể được nạp mỗi ngày. Vì vậy, thay vì bắt đầu ngày mới bằng các món nhiều dầu mỡ hoặc quá nặng bụng, cô thường chọn trái cây để bổ sung vitamin, chất xơ và nước. Trong số các loại trái cây, quả anh đào thường xuyên có mặt trong thực đơn làm đẹp của Lý Gia Hân. Loại quả này chứa vitamin C, polyphenol và các hợp chất chống oxy hóa, có thể hỗ trợ bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa.

Với phụ nữ sau tuổi 40, bữa sáng cân bằng còn giúp hạn chế cảm giác thèm ăn vào cuối ngày. Có thể kết hợp trái cây với sữa chua không đường, trứng, yến mạch, các loại hạt hoặc một phần protein nạc. Cách này giúp cơ thể có đủ năng lượng, đồng thời vẫn giữ được cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp với mục tiêu kiểm soát cân nặng và chăm sóc da.

Những năm 1990, người ta vẫn thường nói: 'Ở xứ Cảng Thơm, có hai điều không thể chối cãi: tài sản của Lý Gia Thành và nhan sắc của Lý Gia Hân'. Ảnh: HK01

2. Uống canh, trà dưỡng nhan nhưng kiểm soát chất béo

Ngoài trái cây, Lý Gia Hân còn thích các món canh, trà theo phong cách dưỡng sinh Á Đông. Theo CNA Lifestyle, cô thường dùng trà táo đỏ long nhãn, canh cá, canh gà hoặc tổ yến như một phần trong chế độ chăm sóc cơ thể từ bên trong. Các món này giúp bổ sung dinh dưỡng, tạo cảm giác ấm bụng và hỗ trợ làn da căng mịn.

Điểm đáng chú ý là cô không chỉ uống canh theo kiểu tùy hứng mà còn chú ý cách chế biến. Theo HK01, Lý Gia Hân từng chia sẻ cô không cố nhịn ăn để gầy mà chọn thực phẩm có lợi cho cơ thể. Khi dùng canh gà, cô ưu tiên phần thịt ít béo và có thói quen vớt bỏ lớp dầu nổi phía trên để giảm lượng chất béo không cần thiết. Canh cá đôi khi được dùng như bữa phụ hoặc trước bữa trưa.

Cách ăn này cho thấy một nguyên tắc quan trọng trong giữ dáng tuổi trung niên: không nhất thiết phải ăn quá ít mà cần ăn thông minh. Những món nước như canh, súp, trà thảo mộc có thể giúp tăng cảm giác no, bổ sung nước và hạn chế thói quen ăn vặt nhiều đường. Khi được chế biến ít dầu, ít muối, chúng cũng phù hợp với người muốn giữ vóc dáng mà không phải theo đuổi chế độ ăn quá khắc nghiệt.

Dù vậy, các món như tổ yến, trà táo đỏ long nhãn hay canh bổ không phải "thần dược" trẻ hóa. Chúng chỉ phát huy giá trị khi nằm trong tổng thể chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ, vận động đều và kiểm soát căng thẳng. Nếu dùng quá nhiều đường phèn, nước ngọt hoặc các món hầm nhiều mỡ, hiệu quả giữ dáng có thể bị đảo ngược.

Chăm sóc da đều đặn, chú trọng làm sạch và cấp ẩm

Lý Gia Hân nhiều lần được truyền thông nhắc đến với hình ảnh làn da sáng, mịn và ít dấu hiệu mệt mỏi. Cô chú trọng chăm sóc lỗ chân lông, làm sạch da kỹ, cấp ẩm đều và dùng mặt nạ nhiều lần trong tuần. Thói quen đắp mặt nạ khoảng 3-4 lần mỗi tuần cũng là một trong những bí quyết dưỡng nhan của cô.

Với phụ nữ sau tuổi 40, hàng rào bảo vệ da dễ suy yếu hơn do tốc độ tái tạo tế bào chậm lại, lượng collagen và elastin giảm dần. Da cũng dễ khô, xỉn màu, xuất hiện nếp nhăn li ti nếu thiếu ngủ, căng thẳng hoặc làm sạch quá mạnh. Vì vậy, ba bước nền tảng gồm làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm và chống nắng vẫn quan trọng hơn các quy trình phức tạp.

Thói quen của Lý Gia Hân có thể được hiểu theo hướng bền vững: chăm sóc da không cần quá cầu kỳ nhưng phải đều. Làm sạch giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và lớp trang điểm. Dưỡng ẩm giúp duy trì hàng rào bảo vệ da. Mặt nạ cấp ẩm có thể hỗ trợ da mềm hơn trong những giai đoạn thiếu ngủ, đi máy bay, làm việc nhiều hoặc thời tiết hanh khô.

Tuy nhiên, đắp mặt nạ quá thường xuyên, dùng sản phẩm không phù hợp hoặc thay đổi mỹ phẩm liên tục có thể khiến da kích ứng. Người có da nhạy cảm nên ưu tiên sản phẩm đơn giản, ít hương liệu, thử trên vùng nhỏ trước khi dùng toàn mặt. Chống nắng cũng là bước không thể thiếu nếu muốn duy trì làn da đều màu và hạn chế lão hóa sớm.

Lý Gia Hân gây chú ý với làn da sáng mịn, căng bóng ở tuổi 56, nhờ duy trì thói quen chăm sóc da và sinh hoạt điều độ.

Tập luyện thường xuyên để giữ vóc dáng và thần thái

Không chỉ chăm sóc da, Lý Gia Hân còn duy trì vận động. Cô yêu thích tập gym, yoga, yoga bay và các hoạt động thể chất khác. Cô tập luyện để giữ đường nét cơ thể săn chắc, đồng thời xem vận động là cách giúp cơ thể trẻ trung hơn.

Tập luyện đều đặn có nhiều lợi ích cho phụ nữ trung niên. Vận động giúp tăng tuần hoàn máu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, duy trì khối cơ, cải thiện tư thế và giảm cảm giác uể oải. Khi cơ thể khỏe, dáng đứng thẳng, vai mở, bước đi linh hoạt, vẻ ngoài thường trẻ hơn so với chỉ dựa vào mỹ phẩm.

Đây cũng là điểm dễ thấy ở nhiều biểu tượng nhan sắc lâu năm. hHọ không chỉ chăm mặt mà còn chăm cả vóc dáng, nhịp sống và sức bền. Một làn da đẹp có thể tạo ấn tượng ban đầu nhưng tư thế, dáng đi, ánh mắt và năng lượng cơ thể mới là những yếu tố khiến một người trông rạng rỡ lâu dài.

Với người bình thường, không cần tập nặng như vận động viên. Có thể bắt đầu bằng đi bộ nhanh, đạp xe, bơi, yoga, pilates hoặc các bài tập sức mạnh nhẹ. Ở tuổi ngoài 40, tập cơ mông, đùi, lưng, vai và vùng lõi còn giúp cải thiện tư thế, giảm đau mỏi do ngồi nhiều, đồng thời hỗ trợ trao đổi chất tốt hơn. Quan trọng nhất là duy trì đều đặn, phù hợp thể lực và tránh chấn thương.

Vóc dáng thon gọn, săn chắc đáng ngưỡng mộ của Lý Gia Hân.

Ngủ đủ và giữ tâm trạng trẻ trung

Lý Gia Hân coi trọng ngủ đủ, duy trì nhịp sinh hoạt ổn định và xem đây là một phần trong quá trình bảo dưỡng làn da. Giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến làn da và vóc dáng. Khi thiếu ngủ kéo dài, cơ thể dễ tăng hormone căng thẳng, da xỉn màu, mắt sưng, khả năng phục hồi giảm và cảm giác thèm đồ ngọt tăng lên. Ngược lại, ngủ đủ giúp cơ thể sửa chữa mô, cân bằng năng lượng và ổn định tâm trạng. Đây là lý do nhiều chuyên gia làm đẹp xem giấc ngủ là "mỹ phẩm miễn phí" nhưng khó duy trì nhất.

Bên cạnh ngủ đủ, Lý Gia Hân còn cố gắng giữ tâm thái trẻ, tiếp xúc với điều mới và duy trì tinh thần tích cực. Với cô, vẻ đẹp không chỉ đến từ làn da hay vóc dáng mà còn từ trạng thái tinh thần. Một người còn hứng thú với cuộc sống, biết chăm sóc bản thân và giữ nhịp sống lành mạnh thường có ánh mắt sáng, biểu cảm mềm mại, dáng vẻ linh hoạt hơn.

Tâm trạng không thể xóa nếp nhăn nhưng có thể ảnh hưởng đến cách một người xuất hiện trước đám đông. Ở tuổi trung niên, sự trẻ trung không nhất thiết là gương mặt không có dấu vết thời gian mà là cảm giác khỏe khoắn, tự tin và bình thản. Đây cũng là lý do Lý Gia Hân vẫn được nhắc đến như biểu tượng nhan sắc dù đã rời xa màn ảnh nhiều năm.

Ở tuổi trung niên, vẻ đẹp bền vững thường không đến từ một sản phẩm đắt tiền hay một liệu trình cấp tốc. Nó đến từ những thói quen nhỏ được lặp lại mỗi ngày. Lý Gia Hân là ví dụ cho việc nhan sắc sau tuổi 50 không chỉ là câu chuyện của gương mặt mà còn là kết quả của lối sống biết tiết chế, biết chăm sóc và biết giữ năng lượng sống.

Lý Gia Hân, tên tiếng Anh Michele Monique Reis, sinh năm 1970, là cựu diễn viên, người mẫu và hoa hậu Hong Kong. Năm 1988, cô đăng quang Hoa hậu Hong Kong và Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc, sau đó bước vào làng giải trí. Cô từng tham gia nhiều phim nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong như Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Phương Thế Ngọc, Đọa lạc thiên sứ và Hải thượng hoa. Sau khi kết hôn với doanh nhân Hứa Tấn Hanh năm 2008, Lý Gia Hân dần rút khỏi showbiz, sống kín tiếng hơn nhưng vẫn được công chúng quan tâm mỗi lần xuất hiện.