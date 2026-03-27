Á hậu bán penthouse, khép lại cuộc tình với tỷ phú hơn 26 tuổi

Truyền thông Hong Kong ngày 23/3 đưa tin Quách Gia Văn, 34 tuổi, đã bán căn hộ penthouse ở Kowloon Tong với giá 78,4 triệu HKD. Ngôi nhà sang trọng có sân thượng và hồ bơi, 4 phòng ngủ, diện tích sử dụng khoảng 203 m2.

Đây từng là tổ ấm tình yêu, đồng thời là món quà doanh nhân Lý Trạch Giai (Richard Li), con trai thứ hai của tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành, tặng cho Quách Gia Văn năm 2017. Ngôi nhà được mua dưới tên của Quách Gia Văn vào thời điểm đó với giá 106,8 triệu HKD. Theo hợp đồng mua bán, 50 triệu HKD (hơn 6,3 triệu USD) được trả trước, sau đó người mua mỗi tháng thanh toán khoảng 240.000 HKD (30.000 USD - hơn 700 triệu đồng), trong vòng 25 năm tiếp theo, kể từ khi ký hợp đồng. Nhiều người nhẩm tính, trừ đi khoản tự đóng những năm qua, Quách Gia Văn vẫn bỏ túi hơn 60 triệu HKD (hơn 7 triệu USD).

QQ cho hay, đây không chỉ là giao dịch bất động sản thông thường, mà là giải pháp đánh dấu kết thúc mối tình kéo dài gần một thập kỷ giữa chân dài và đại gia. Từ một cô gái nghèo, sau khi đi lại với Lý Trạch Giai, hiện Quách Gia Văn đàng hoàng có khối tài sản nhiều người mơ ước.

Quách Gia Văn và tỷ phú Lý Trạch Giai. Ảnh: Weibo

Câu chuyện của Quách Gia Văn từng là "kịch bản Lọ Lem" trong đời thực. Sinh năm 1992 trong một gia đình bình thường, cô gái theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Hong Kong. Năm tốt nghiệp, theo lời khuyên của mẹ, cô tham gia cuộc thi Miss Hong Kong 2015 và giành được danh hiệu Á hậu 2 nhờ vẻ ngoài tươi tắn, ngọt ngào và phong thái tự tin. Sau đó, cô ký hợp đồng với TVB, tham gia diễn xuất trong ICAC Investigators 2016 và trở thành người dẫn chương trình tại hiện trường cho Scoop.

Tuy nhiên, số phận cô đã rẽ sang một hướng khác, nhanh hơn bất kỳ kịch bản nào có thể dự đoán được. Năm 2016, cô bị chụp ảnh đang nắm tay Lý Trạch Giai đi du lịch ở Tokyo, Nhật Bản. Thời điểm này, cô vừa nổi tiếng từ cuộc thi hoa hậu, còn ông là một người thừa kế giàu có với khối tài sản ròng hàng trăm tỷ USD, chênh tuổi tác với cô là 26 năm.

Năm 2017, Lý Trạch Giai mua một biệt thự hạng sang ở Kowloon đứng tên bạn gái. Động thái này được giới chuyên môn xem như là "sự xác nhận chính thức". Mối quan hệ gắn kết tới mức, năm 2018, Lý đưa Quách Gia Văn cùng tham dự một sự kiện xã giao - đặc ân mà ngay cả Lương Lạc Thi - người từng sinh ba con trai cho Lý Trạch Giai - cũng chưa được hưởng.

Ngôi nhà Lý Trạch Giai mua cho Quách Gia Văn. Ảnh: Weibo

Tới 2018, khi một phóng viên liên hệ với Lý để hỏi về mối quan hệ của ông với Gia Văn, ông đã trả lời qua tin nhắn: "Chúng tôi vẫn ổn, cảm ơn". Khi được hỏi ông thích điều gì ở cô, ông đã nói: "Cô ấy không hề tỏ ra giàu có, ngây thơ và không quan tâm đến tiền bạc".

Mối quan hệ tưởng chừng tốt đẹp. Tuy nhiên, những khoảnh khắc hào nhoáng của chuyện tình cảm trong các gia đình giàu có thường chóng tàn. Năm 2021, truyền thông Hong Kong bắt đầu thường xuyên đưa tin nghi vấn cả hai chia tay. Lý do được đưa ra rất phổ biến: một số cho rằng Lý Trạch Giai quá bận rộn với sự nghiệp nên không có thời gian cho chuyện tình cảm, số khác nói khoảng cách tuổi tác quá lớn và giá trị sống của cả hai xung đột, trong khi nhiều người suy đoán Lý có người khác và chưa bao giờ có ý định kết hôn. Bất chấp những lời đồn đoán từ bên ngoài, Quách Gia Văn chỉ im lặng.

Từ 2021, Gia Văn có cuộc sống kín đáo, hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Cô không thường xuyên cập nhật mạng xã hội, thỉnh thoảng chia sẻ ảnh những buổi tụ họp với bạn thân, vẫn giữ vẻ ngoài giản dị.

Năm 2024, Quách Gia Văn bất ngờ đăng một bức ảnh mặc váy cưới trên mạng xã hội, kèm chú thích: "Cuộc đời là phải không ngừng thử thách và trải nghiệm bản thân, có thể đầy nhiệt huyết làm những điều mình thích". Một số khán giả bình luận hỏi: "Bạn sắp kết hôn à?", nhưng cô không trả lời.

Quách Gia Văn đăng ảnh gây nhiều đồn đoán. Ảnh: Instagram

Cả Quách Gia Văn và Lý Trạch Giai đều không chia sẻ về chuyện tình cảm đã qua. Lý Trạch Giai sẽ bước sang tuổi 60 trong năm nay. Dù từng gắn bó với Quách Gia Văn và có ba con trai với Lương Lạc Thi, đến giờ, ông Lý vẫn chưa kết hôn. Sự tự do của ông là một điều khá hiếm hoi trong số những người con nhà giàu thế hệ thứ hai, khiến ông trở thành một đại diện cho "những người ủng hộ lối sống không hôn nhân".