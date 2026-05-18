Mỹ nhân Việt duy nhất đăng quang Hoa hậu ở tuổi 16 khoe nhan sắc ngọt ngào trong ngày sinh nhật tuổi 50

Hoa hậu Hà Kiều Anh đón tuổi 50

Mới đây, hoa hậu Hà Kiều Anh đăng tải những hình ảnh mới trên trang cá nhân trong dịp mừng sinh nhật tuổi 50. Chị diện đầm hồng, nở nụ cười rạng rỡ, khoe vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ.

Bên dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp, bạn bè và khán giả để lại lời chúc mừng sinh nhật, đồng thời dành lời khen cho nhan sắc “không tuổi” của hoa hậu Hà Kiều Anh. Không ít ý kiến nhận xét chị vẫn giữ được vẻ đẹp của hoa hậu sau 34 năm đăng quang.

Hoa hậu Hà Kiều Anh đón tuổi 50 vào ngày 17/05/2026.

Hà Kiều Anh sinh năm 1976, chị đăng quang Hoa hậu báo Tiền Phong (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam) vào năm 1992 khi mới 16 tuổi. Đến nay, chị vẫn là hoa hậu trẻ tuổi nhất từng chiến thắng tại cuộc thi này.

Sau cuộc thi, Hà Kiều Anh tích cực hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau. Trong đó nổi bật nhất là lĩnh vực phim ảnh và kinh doanh. Chị từng ghi dấu ấn qua các vai diễn trong loạt phim ăn khách như “Lối sống sai lầm”, “Đẻ mướn”, “Áo lụa Hà Đông”, “Hạnh phúc có thật”, “Ván cờ tình yêu”...

Trong cuộc sống riêng, Hà Kiều Anh có cuộc hôn nhân viên mãn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam sau lần đổ vỡ đầu tiên. Chia sẻ về anh, Hà Kiều Anh từng cho biết chị và chồng có thời gian dài là bạn bè thân thiết trước khi tiến tới hôn nhân. Cả hai đều hiểu rõ quá khứ tình cảm của đối phương nên dễ dàng tìm được sự đồng cảm và thấu hiểu. Sau khi doanh nhân Huỳnh Trung Nam ngỏ lời, họ quyết định gắn bó và cùng nhau xây dựng cuộc sống chung.

Trên trang cá nhân, cựu hoa hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị cùng gia đình, nhận được nhiều sự ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn.

Nói về việc giữ vóc dáng, Hà Kiều Anh từng tiết lộ chị có chế độ ăn uống nghiêm ngặt: "Nhiều người cứ hay hỏi tôi, vì sao bước sang tuổi 50 rồi, ăn cũng nhiều mà sao tôi vẫn duy trì được hình thể thon gọn. Thực sự phải có bí quyết. Tuổi 40 thì hít thở thôi cũng mập. Biện pháp duy nhất mà chúng ta có thể làm la "khâu miệng" mình lại. Nhìn thấy cái gì cũng phải ráng nuốt vào trong mà không được ăn".

Bên cạnh vẻ ngoài quyến rũ ở tuổi 50, Hà Kiều Anh còn khiến nhiều người chú ý bởi khối tài sản đồ sộ. Hiện tại, gia đình chị đang sống trong 1 biệt thự nhà vườn rộng 450 m2, tọa lạc ở khu biệt thự quận 2, bên sông Sài Gòn, TP.HCM. Nhiều chuyên gia cho biết cơ ngơi này có giá hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, vợ chồng Hà Kiều Anh còn sở hữu nhiều bất động sản khác trong và ngoài nước.