Á hậu Hong Kong kể 'hôn nhân địa ngục' với chồng đại gia

Trò chuyện trong một chương trình đầu tháng 11, á hậu cho biết có lần cô và con gái bị ép phải quỳ xuống cầu xin bố tha thứ. Vì muốn giữ thể diện và danh tiếng, cô đã bảo con gái cúi đầu nhẫn nhịn, nhưng giờ nhìn lại, cô thấy đó là một sai lầm. Cô chọn không im lặng nữa mà lên tiếng để bảo vệ cặp song sinh, đặc biệt là con gái Ava.

Theo Lý Minh Huệ, chồng tẩy não con gái bằng lời dạy: "Không được phản bội người con yêu. Nếu con bị tổn thương, tuyệt đối đừng báo cảnh sát. Nếu báo rồi, ta sẽ hủy hoại cả đời con". Cô cũng cho biết, trong nhà, việc đập vỡ kính, ném sách, hất đồ đạc xuống đất thường xuyên xảy ra, và trên cơ thể cô có nhiều vết bầm tím.

Lý Minh Huệ và chồng, Trần Diệu Dương. Ảnh: Weibo

Không chỉ mình Lý Minh Huệ lên tiếng về sự việc. Trong một bài viết dài đăng lên mạng xã hội hôm đầu tháng 11, con gái cô - Ava - cho biết đã phải chịu đựng sự ngược đãi bằng lời nói và tâm lý trong thời gian dài từ bố, khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô nhớ lại việc mẹ nhiều lần bị buộc phải rời khỏi nhà, đồ đạc bị ném vào túi rác, mảnh thủy tinh vỡ vương vãi trên sàn, mẹ bị đánh bầm tím ở cổ, tay và vai. Ava thừa nhận "luôn sống trong tình trạng nguy hiểm".

Hiệu trưởng trường Ava học cũng được nghe cô bé kể rằng, cha đã nói sẽ ngừng trả học phí. Ông ta nói với Ava: 'Cha không muốn con nữa, con không còn là thành viên của gia đình này nữa'.

Ava, con gái á hậu Hong Kong 1997 Lý Minh Huệ. Ảnh: Weibo

Á hậu Hong Kong Lý Minh Huệ kết hôn với Trần Diệu Dương, con trai út cố nhà giáo dục nổi tiếng Trần Thụ Cừ, vào năm 2003. Trần Diệu Dương kinh doanh và giàu có, tài sản đạt tới hàng tỷ HKD. Cặp vợ chồng có hai con sinh đôi.

Đầu năm nay, theo Lý Minh Huệ, tại nhà riêng ở khu phố nhà giàu Stanley, chồng dí dao vào cổ cô và đe dọa. Sợ hãi, cô tố cáo cảnh sát. Người chồng sau đó bị buộc tội danh đe dọa hình sự và hành hung gây thương tích. Tuy nhiên, qua các phiên xử, công tố viên không tìm thấy đủ bằng chứng để chứng minh các cáo buộc, người chồng được tuyên trắng án về tội hành hung. Cặp vợ chồng hiện trong quá trình ly hôn.

Lý Minh Huệ (giữa) khi thi Hoa hậu Hong Kong 1997. Ảnh: Weibo