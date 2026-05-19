Nhan sắc và vóc dáng tuyệt đẹp của MC Mai Ngọc sau sinh con

Sau khi sinh con đầu lòng ở tuổi 35, MC Mai Ngọc khiến nhiều người bất ngờ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, vòng eo săn chắc và cơ bụng rõ nét. Nữ MC nhiều lần chia sẻ bí quyết lớn nhất không nằm ở giảm cân thần tốc mà ở tính kỷ luật, kiên nhẫn, không bỏ cuộc.

Ngay sau sinh mổ, Mai Ngọc không đặt nặng áp lực phải giảm cân thật nhanh. Điều cô ưu tiên là hồi phục sức khỏe, ngủ đủ và đảm bảo nguồn sữa cho con. Tuy nhiên, nhờ chế độ ăn hợp lý, cân nặng của cô giảm dần một cách tự nhiên. Chỉ sau 18 ngày, cô giảm khoảng 8kg và trở lại mốc 59kg - tương đương số cân trước khi mang thai.

Hiện tại, sau 1 năm sinh con Mai Ngọc đã chạm mốc 53kg. Cô cho rằng kết quả này đến từ việc chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt thai kỳ, không tăng cân quá mức và giữ lối sống điều độ.

Mai Ngọc nhấn mạnh sau sinh, phụ nữ vẫn cần ăn đủ để phục hồi nhưng nên lựa chọn thực phẩm sạch và lành mạnh. Khác với nhiều người cắt tinh bột hoàn toàn, Mai Ngọc vẫn ăn cơm, khoai.

Mai Ngọc bắt đầu tập luyện khi con được khoảng 3 tháng 10 ngày tuổi. Cô tập gym đều đặn để phục hồi sức mạnh cơ lõi và siết cơ bụng.

Ngoài gym, Mai Ngọc còn duy trì nhiều hoạt động thể chất: Đi bộ, Pilates hoặc các bài tập core, chơi golf, các bài tập tăng sức bền. Việc trở lại sân golf sau gần 1 năm sinh con cho thấy cô đã hồi phục thể lực rất tốt và duy trì nền tảng vận động ổn định.

Sau sinh, Mai Ngọc thường khoe thân hình săn chắc, vòng eo gọn gàng và thần thái rạng rỡ.

Sự kết hợp giữa vóc dáng cân đối, làn da khỏe mạnh và mái tóc dài óng mượt khiến nhiều người gọi cô là "nàng tiên cá" của showbiz Việt.