Bất ngờ số bước đi bộ tối thiểu để đạt hiệu quả giảm cân, giữ dáng tối đa

Việc giữ dáng sau khi giảm cân thành công thường là một thử thách khó khăn đối với nhiều người. Tuy nhiên, thay vì phải gánh chịu áp lực từ mục tiêu 10.000 bước đi bộ mỗi ngày, các nghiên cứu mới đã chỉ ra một lối đi "dễ thở" và thực tế hơn rất nhiều.

Thay vì con số 10.000 bước chân vốn thường được xem là "tiêu chuẩn vàng", một nghiên cứu quốc tế mới đây chỉ ra rằng việc duy trì khoảng 8.500 bước đi bộ mỗi ngày là đủ để giữ dáng hiệu quả sau quá trình giảm cân.

Công trình nghiên cứu trên được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Italia và Lebanon, thông qua việc tổng hợp dữ liệu từ 18 thử nghiệm lâm sàng trên gần 4.000 người trưởng thành đang gặp tình trạng thừa cân hoặc béo phì. Toàn bộ kết quả nghiên cứu đã được công bố chính thức trên tạp chí International Journal of Environmental Research and Public Health.

Theo các dữ liệu thực tế, những người tham gia chương trình thay đổi lối sống đã nâng mức vận động từ khoảng hơn 7.200 bước lên trung bình 8.454 bước mỗi ngày. Nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa việc tăng cường số bước chân với chế độ ăn uống lành mạnh và tư vấn hành vi, nhóm đối tượng này đã giảm được trung bình 4,4% trọng lượng cơ thể, tương đương khoảng 4kg.

Đáng chú ý, nghiên cứu còn phát hiện cứ mỗi 1.000 bước chân tăng thêm hàng ngày sẽ giúp chúng ta duy trì thêm khoảng 1% trọng lượng đã giảm được. Điều này cho thấy việc vận động bền bỉ đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát cân nặng lâu dài.

"Có đến 80% người giảm cân thành công sẽ bị tăng cân trở lại một phần hoặc toàn bộ trong vòng 3 đến 5 năm", Giáo sư Marwan El Ghoch từ Đại học Modena và Reggio Emilia (Italia), tác giả chính của nghiên cứu, nhấn mạnh. "Do đó, việc xác định được một chiến lược đơn giản, ít tốn kém như duy trì 8.500 bước đi bộ mỗi ngày mang lại giá trị y khoa rất lớn".

Con số trên còn tương đương với khoảng 1 giờ đi bộ nhẹ nhàng, giúp mọi người dễ dàng duy trì đều đặn cả trong giai đoạn đang giảm cân lẫn giai đoạn giữ cân để hạn chế tối đa nguy cơ tái béo phì. Đây được xem là một phát hiện quan trọng, giúp hành trình giữ gìn vóc dáng trở nên dễ thực hiện hơn đối với nhiều người so với những mục tiêu quá cao trước đây.

Trong bối cảnh tỷ lệ béo phì toàn cầu đang gia tăng và dự báo sẽ chiếm tới 30% dân số thế giới vào năm 2035, những phát hiện này được đánh giá là một giải pháp vô cùng thực tế. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng hiệu quả cao nhất chỉ đạt được khi chúng ta kết hợp đồng bộ nhiều yếu tố bao gồm: vận động thể chất, chế độ dinh dưỡng và tư vấn tâm lý.

Dù kết quả nghiên cứu rất khả quan, đây vẫn là những gợi ý ban đầu và cần thêm nhiều công trình chuyên sâu để xác định ngưỡng vận động chính xác cho từng cá nhân. Sau cùng, trước khi bắt đầu bất kỳ kế hoạch giảm cân nào, các chuyên gia vẫn khuyến nghị mỗi người nên tham khảo ý kiến bác sĩ để xây dựng một lộ trình phù hợp và an toàn với tình trạng sức khỏe của bản thân.