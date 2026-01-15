Á hậu châu Á sợ lấy chồng, sinh con vì chi phí ở Hong Kong quá đắt đỏ

Trong một video đăng ngày 9/1, Dương Ngọc Mai bàn về các khoản chi cơ bản của một người độc thân ở Hong Kong, bao gồm sinh hoạt phí và nhà ở... Theo cô, bữa sáng tốn khoảng 40 - 50 HKD, bữa trưa 80 HKD, trà chiều 20 - 30 HKD, bữa tối hơn 100 HKD... Chi phí đi lại tốn từ 600 đến 700 HKD. Cô ước tính sơ bộ chi phí trung bình hàng năm cho mỗi người khoảng 400.000 HKD.

Dương Ngọc Mai còn cho biết "vấn đề nhà ở còn đau đầu hơn". Chi phí thuê một căn hộ studio điển hình có giá 15.000 - 20.000 HKD mỗi tháng. Ở khu đông đúc, không gian sống rất chật chội, ngay cả những căn hộ bình thường cũng có nhà vệ sinh chật đến mức không thể xoay người được. Nếu căn nhà rộng hơn, chi phí càng cao.

Cô nhấn mạnh, thu nhập 1,6 triệu HKD mỗi năm "chỉ đủ sống qua ngày".

Sau khi nói về chi phí, cô nhắc đến thu nhập: "Một người phục vụ bàn kiếm được khoảng 18.000 HKD, còn quản lý có thể kiếm được 20.000 HKD, thu nhập thực ra không cao lắm nhưng chi phí thì lại rất cao. Tôi nghĩ trung bình, đối với một người độc thân, ngay cả khi lên kế hoạch chi tiêu cẩn thận, cũng phải tốn ít nhất 400.000 HKD một năm. Đó là lý do tôi thực sự không dám kết hôn, chứ đừng nói đến chuyện sinh con!".

Dương Ngọc Mai. Ảnh: HK01

Chia sẻ của Dương Ngọc Mai gây nhiều bàn cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng mức chi tiêu là "tùy gia đình", đồng thời khuyến khích cô chuyển đến nơi ở giá bình dân hơn.

Dương Ngọc Mai giành giải ba tại cuộc thi Hoa hậu Châu Á năm 1990, cùng với các giải phụ Hoa hậu Ảnh và Hoa hậu Hình thể Hoàn hảo. Sau đó, cô gia nhập ATV nhưng chỉ ở lại 5 năm. Sau này, cô làm việc tại TVB và theo đuổi sự nghiệp điện ảnh. Những năm gần đây, cô tham gia nhiều phim truyền hình bao gồm Bao thanh thiên: tái khởi phong vân, Người đóng thế, Giọng nữ cao, Bằng chứng thép iv, Lưới tình... Mặc dù các vai diễn thường nhỏ, diễn xuất của cô được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Trong một cuộc phỏng vấn, cô cho biết trở lại TVB không phải vì tiền mà là để tìm kiếm những bộ phim và vai diễn hay, cho phép cô phát triển tài năng và mang lại cảm giác hài lòng.

Một số tin đồn nói Dương Ngọc Mai từng tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực ẩm thực từ năm 2000. Cô đầu tư và mở nhiều nhà hàng. Cô còn có chứng chỉ huấn luyện viên yoga quốc tế.

Dương Ngọc Mai trên màn ảnh. Ảnh: HK01