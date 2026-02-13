Á hậu Hong Kong: 'Tôi không còn xấu hổ vì ly hôn'

Hồ Gia Huệ nói về mối quan hệ với chồng cũ trên Mp Weekly hôm 12/2. Hai người yêu nhau năm 2019, một năm sau khi cô ly hôn chồng đầu tiên, bấy giờ làm mẹ đơn thân của hai bé gái.

Á hậu từng xấu hổ vì chuyện hôn nhân, e ngại ánh nhìn của người khác. Hiện cô không còn bận tâm lời nói của người ngoài, cũng không còn xấu hổ. Hồ Gia Huệ nói: "Trong tình cảm, không có đúng sai, tôi có thể nói ra nghĩa là đã buông bỏ, chấp nhận quá khứ".

Á hậu nói trước đây, con gái ở trường mẫu giáo luôn mơ ước có bố như các bạn. Khao khát cho con một gia đình đủ bố và mẹ, Hồ Gia Huệ quyết định đi bước nữa, vì thấy các con quấn quýt Lau (họ chồng cũ của cô) và anh cũng thể hiện sự thương yêu với các con riêng của cô.

Á hậu Hong Kong Hồ Gia Huệ, 44 tuổi. Ảnh: Mp Weekly

Năm 2022, khi gần đăng ký kết hôn, cô mới phát hiện Lau nhiều khoản nợ. Hồ Gia Huệ gạt hết lo ngại để xây dựng gia đình. Tuy nhiên quá trình chung sống, cô không cảm nhận được sự quan tâm của Lau cho gia đình. Có lần, bình ga trong nhà bị hở, cô lo lắng gọi cho Lau nhưng nhận được câu trả lời: "Lần sau những việc thế này em gọi quản lý chung cư, đừng gọi anh". Theo Hồ Gia Huệ, Lau cũng chưa bao giờ đưa tiền để cô lo sinh hoạt phí gia đình.

Ba năm sau đám cưới, Lau nhắn tin 1.000 chữ qua WhatsApp, báo với Hồ Gia Huệ ý định ly hôn. Lý do là anh "không thể tiếp tục diễn vai trò người chồng, người cha, muốn trở lại cuộc sống độc thân". Bấy giờ, Hồ Gia Huệ đề nghị gặp chồng để trao đổi nhưng Lau kiên quyết ly hôn đồng thời đề nghị cô công khai việc hai người chia tay trên mạng xã hội, họ hoàn tất thủ tục ly hôn cuối năm 2025. Gia Huệ cho biết Lau còn nợ cô một triệu HKD (3,3 tỷ đồng), lần lữa trả nợ.

Gia Huệ tại cuộc thi nhan sắc. Ảnh: Mp Weekly

Cô thừa nhận có bạn trai mới - một người quen 20 năm, vốn là bạn của cô. Bạn trai biết chuyện đời của Hồ Gia Huệ nên cô không cần giải thích điều gì, cảm thấy thoải mái khi ở bên anh. Á hậu chưa nghĩ đến kết hôn lần ba. Hiện cô và hai con gái (12 và 9 tuổi) sống ở Thượng Hải, Trung Quốc. Hồ Gia Huệ kinh doanh lĩnh vực thực phẩm, làm đẹp, không gặp áp lực kinh tế, hàng ngày cô đưa đón con đi học, kèm con học bài, nấu ăn.

Gia Huệ sinh năm 1982, làm MC ở đài TVB hai năm sau khi đoạt giải Á hậu Hong Kong 2002. Cô từng có giai đoạn làm tiếp viên hàng không, kinh doanh mỹ phẩm, học ngành Quản lý Khách sạn. Hồ Gia Huệ kết hôn lần đầu năm 2011, ly hôn năm 2018, khi con gái thứ hai một tuổi. Cô từng cho biết lý do gia đình tan vỡ là chồng cũ ngoại tình.