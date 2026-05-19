Quỳnh Nga, Dương Hoàng Yến, Trương Quỳnh Anh chào hè bằng bikini 'bỏng mắt' nhưng Huyền Baby mới gây ngỡ ngàng

Mới đây, diễn viên Quỳnh Nga tiếp tục “đốt mắt” người hâm mộ khi chia sẻ loạt ảnh diện áo tắm hai mảnh trong chuyến nghỉ dưỡng. Nữ diễn viên khoe vóc dáng thon gọn, làn da trắng sáng cùng thần thái tươi tắn giữa không gian ngập nắng.

Thiết kế bikini tông hồng ngọt ngào kết hợp khăn choàng ren đồng điệu giúp cô thêm phần nữ tính, gợi cảm. Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng của Quỳnh Nga, đồng thời dành lời xuýt xoa cho vóc dáng săn chắc, quyến rũ của cô ở tuổi ngoài 30.

Lần hiếm hoi đăng ảnh diện bikini, ca sĩ Trương Quỳnh Anh khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bất ngờ. Cô chọn bikini hai mảnh với màu đỏ nổi bật, khoe hình thể cân đối cùng vòng hai săn chắc.

Mẫu áo tắm giúp Trương Quỳnh Anh tôn làn da trắng, chân thon dài. Cô không kết hợp phụ kiện mà chỉ sử dụng bông hoa sứ cài tóc.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến cũng đang tận hưởng khoảng thời gian thoải mái trong mùa hè. Cô đăng tải ảnh ngồi trên du thuyền, trong trang phục áo tắm liền thân tối màu, chi tiết cắt xẻ táo bạo.

Nữ ca sĩ để tóc buông xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng và kết hợp thêm phụ kiện là kính râm.

Ca sĩ Huyền Baby khoe dáng trong kỳ nghỉ lễ bên bãi biển. Mỹ nhân này diện set bikini in hoạ tiết barocco. Hoạ tiết này đem đến cảm giác cầu kỳ và cường điệu, khơi gợi những cảm xúc mạnh mẽ, xây dựng cảm giác sang trọng, quyền lực.

Diện bikini bên bãi biển, Huyền Baby khoe vóc dáng quyến rũ, lý tưởng. Dù đã là mẹ hai con, Huyền Baby vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng làn da mịn màng. Nhiều người nhận xét, nhan sắc của cô gần như không thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao, thậm chí ngày càng mặn mà và cuốn hút hơn.

