Yếu điểm bất ngờ trên Mac mini M2 và MacBook Pro 2023

Một phân tích chi tiết về Mac mini mới được chia sẻ bởi kênh YouTube Brandon Geekabit tiết lộ rằng model 256GB chỉ được trang bị một chip lưu trữ 256GB duy nhất, trong khi cấu hình tương tự với chip M1 có hai chip 128GB. Sự khác biệt này giải thích tại sao kiểu máy mới có ổ SSD chậm hơn, vì nhiều chip NAND cho phép tốc độ nhanh hơn.

Điều này cũng đã được xác nhận với ứng dụng đo điểm chuẩn Blackmagic Disk Speed ​​Test, cho thấy tốc độ đọc/ghi của SSD cho Mac mini 256GB mới là khoảng 1.500 MB/s, chậm hơn từ 30% đến 50% so với tốc độ đọc/ghi của ổ đĩa tương đương trước đó. Dĩ nhiên, kết quả điểm chuẩn và hiệu suất trong thế giới thực có thể khác nhau.

Những khách hàng muốn có ổ SSD nhanh nhất nên đảm bảo rằng họ mua M2 Mac mini với ít nhất 512GB dung lượng lưu trữ để tránh vấn đề này. SSD chậm hơn có thể ảnh hưởng đến tốc độ truyền tập tin và hiệu suất tổng thể cũng có thể bị ảnh hưởng nhẹ do máy Mac tạm thời sử dụng dung lượng SSD làm bộ nhớ ảo khi RAM vật lý được sử dụng hết.

Đối với Mac mini cao cấp hơn với chip M2 Pro, mẫu cơ sở có dung lượng lưu trữ 512GB dường như có ít hơn hai chip NAND so với mẫu dựa trên Intel mà nó đã thay thế. Trong khi đó, các mẫu MacBook Pro và MacBook Air 13 inch với chip M2 và SSD 256GB cũng có tốc độ đọc/ghi chậm hơn do chỉ có một chip NAND. Thậm chí, ngay cả phiên bản 512GB cũng được ghi nhận có tốc độ đọc/ghi chậm do sử dụng ổ SSD giảm chip NAND.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/yeu-diem-bat-ngo-tren-mac-mini-m2-va-macbook-pro-2023-162129.html